Zunächst fiel Edin Terzic am Sonntagabend lediglich ein Begriff aus jenem Bereich des Lebens ein, der nicht mit Vernunft und irgendwelchen rationalen Methoden des Weltverständnisses zusammenhängt, als er auf Sebastien Haller angesprochen wurde. „Ein reines Wunder“ sei diese Auferstehung eines vor zehn Monaten schwer an Krebs erkrankten Fußballprofis, sagte der Trainer von Borussia Dortmund, nachdem Haller endgültig zu einem entscheidenden Faktor im Kampf um die deutsche Meisterschaft geworden ist. Fünf Tore und drei Vorlagen hat der Stürmer zu den drei zurückliegenden Siegen gegen Wolfsburg, Mönchengladbach und nun in Augsburg beigetragen, die den BVB in die Position des Tabellenersten befördert haben.

Beim 3:0-Erfolg im schwäbischen Teil Bayerns, wo die Dortmunder in den vergangenen Jahren immer wieder entscheidende Punkte verschenkt haben, erzielte er die wichtigen Tore zum 1:0 (58.) und zum 2:0 (84.), ohne die eine enervierende Zitterpartie gedroht hätte. „Es ist einfach unglaublich. Wenn mir jemand vor sechs Monaten gesagt hätte, dass ich in diese Situation kommen würde, hätte ich das nicht geglaubt“, sagte der 28 Jahre alte Stürmer, der vor der Saison als 30 Millionen Euro teurer Königstransfer und Nachfolger von Erling Haaland nach Dortmund gekommen war. Nach der Hodenkrebserkrankung Hallers wurde jedoch die Geschichte von der fehlenden Nummer Neun bis Anfang Mai ein prägender Erzählstrang der Dortmunder Saison.