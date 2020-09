BVB-Sportdirektor Michael Zorc : „Der Gegensatz zwischen Jung und Alt stört mich“

Herr Zorc, die Saison beginnt erst, und schon erlebt der BVB wieder eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Zum Ende der Vorbereitung wurde von „Katerstimmung“ berichtet, nach Siegen in Pokal und Liga schlug die Skepsis in Begeisterung um. An diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) geht es nach Augsburg. Passen diese Schilderungen zu Ihrer persönlichen Stimmungslage?

Wir sind nicht für die Berichterstattung verantwortlich, die machen Sie und Ihre Kollegen schon selbst. Aber die Vorbereitung war anders als sonst, sie war unterbrochen von einer Länderspielpause und sportlich nicht ausschließlich top. Der Trainer hat das eine oder andere ausprobiert, das ist völlig legitim. Das muss sogar so sein, weil eine sehr lange Saison vor der Tür steht, in deren Verlauf möglichst alles flexibel funktionieren muss. Wenn uns vor ein paar Tagen jemand prophezeit hätte, dass wir zum Start mit 5:0 in Duisburg bei einem ambitionierten Drittligaklub und mit 3:0 gegen Mönchengladbach in der Bundesliga gewinnen, hätten wir entgegnet: Wo dürfen wir unterschreiben?