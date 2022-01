Beleidigung und wüste Gesten : Haaland-Provokationen sorgen für Ärger

Aktualisiert am

Der BVB gewinnt durch zwei ganz späte Tore doch noch bei Eintracht Frankfurt. In dieser emotionalen Schlussphase lässt sich Erling Haaland zu zwei umstrittenen Szenen hinreißen. Der Trainer versucht zu beruhigen.

Borussia Dortmunds Torjäger Erling Haaland hat mit unflätigen Gesten in der Endphase des Fußball-Bundesligaspiels am Samstag bei Eintracht Frankfurt (3:2) für Aufregung gesorgt. Nach dem Tor zum 2:2 von BVB-Profi Jude Bellingham (87.) wollte er den Ball aus dem Netz holen – und wurde dabei von Gegenspieler Martin Hinteregger geschubst. Daraufhin beschimpft Haaland den Österreicher hörbar mit „F... you idiot! F...ing idiot!“. Beide Spieler wurden von Schiedsrichter Robert Schröder mit der Gelben Karte verwarnt.

„Da war nicht nur Erling dran beteiligt, da standen mehrere Menschen, die etwas zu sagen hatten. Es war ein emotionales Spiel“, sagte BVB-Trainer Marco Rose nach der Partie zu der Szene. „Ich war nicht live dabei und will nicht sagen, wer Schuld hat oder nicht.“ Alle seien unversehrt davon gekommen. „Keiner hat eine Rote Karte bekommen. Das freut mich besonders für Erling“, meinte er.

In der Nachspielzeit legte sich Haaland auch noch mit Frankfurts Doppeltorschütze Rafael Borré an. Nachdem er von ihm mehrmals getreten worden war, stellte sich der 21-jährige Norweger vor Borré auf, schlug erst mit Fäusten auf seine Brust und griff sich dann zwischen die Beine.

„Nicht über die Bayern reden“

Zuvor hatte der DFB-Pokalsieger aus Dortmund die Partie gegen die Eintracht stark begonnen, dann deutlich nachgelassen – um schließlich noch einmal aufzudrehen. „Das heutige Spiel war ein Beispiel dafür, wie es aussehen kann und soll“, lobte Rose. Doch lange hatte es nicht danach ausgesehen, dass seine Spieler den Ausrutscher der Münchner Not-Elf (1:2 gegen Mönchengladbach) ausnutzen können.

Erst der eingewechselte Thorgan Hazard (71.), Jude Bellingham (87.) und Mahmoud Dahoud (89.) sorgten für den späten Comeback-Sieg und zumindest etwas Spannung im Titelkampf. Zum ersten Mal überhaupt gelang in dieser Saison ein Sieg ohne einen Treffer des Stürmers Haaland. Emre Can warnte anschließend allerdings vor zu großen Erwartungen. „Wir reden immer über die Bayern, aber wir müssen auf uns schauen“, mahnte der Nationalspieler.

Und dass die Borussia noch viel Arbeit vor sich hat, zeigte sich in Frankfurt. Nach einer dominanten Anfangsviertelstunde fielen die Gegentore durch Rafael Borre (15./24.) durch einen Standard und einen Ballverlust im Aufbau – nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Und dann lief bis zur Pause kaum mehr etwas zusammen.

„Das ist das ganz große Thema bei uns“, kritisierte Mats Hummels später: „Wir dürfen keine Gegentore herschenken. Wir kassieren ständig Tore aus Situationen, aus denen keine Tore fallen dürfen.“ Genau das gelte es nun abzustellen. „Die Stabilität“, sagte der frühere Weltmeister, „müssen wir uns ganz oben auf die Fahne schreiben, wenn wir etwas erreichen wollen.“