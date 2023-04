Der BVB will also Meister werden. Na, was den sonst, bitteschön? Dass Sebastian Kehl Entsetzen in Zuversicht umwandeln möchte, ist eine sehr gute Idee. Doch hinter diesem Vorgehen verbirgt sich auch ein Risiko.

Wie malade der Wettbewerb in der Fußball-Bundesliga in diesem Jahrzehnt ist, lässt sich gut an dem Erstaunen zeigen, das ein simpler Satz am Dienstag auslöste. „Wir wollen deutscher Meister werden“, sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl in einem Interview mit den „Ruhr Nachrichten“, woraufhin auf fast allen relevanten Sportseiten Meldungen aufploppten.

Dabei stellt sich die Frage: Was denn sonst, bitteschön? Der BVB ist Tabellenzweiter, liegt nur zwei Punkte hinter dem FC Bayern, der wankt wie lange nicht. Schon zu Saisonbeginn hatten mehrere Spieler des Teams aus Dortmund öffentlich von der Meisterschaft gesprochen. Aber in Dortmund ist die Sache mit dem Meisterziel eine recht komplexe Angelegenheit.