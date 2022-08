BVB verliert „brutal dämlich“ : Dortmund in den Grundfesten erschüttert

Die Gedanken von Marco Reus schweiften ab, flüchteten in selige Erinnerungen, als er versuchte, die historische Dimension dieser aberwitzigen Schlussphase zu fassen, an deren Ende Borussia Dortmund 2:3 gegen Werder Bremen verloren hatte. „Das letzte Spiel, in dem es so ähnlich lief, aber andersherum, war unsere Partie in der Champions League gegen Malaga. Jetzt haben wir selbst erlebt, wie so etwas ist“, sagte der Kapitän des BVB, nachdem seine Mannschaft bis zur 89. Minute 2:0 geführt und am Ende noch verloren hatte.

In der magischen Malaga-Nacht im Frühjahr 2013 hatten die Dortmunder zu Beginn der Nachspielzeit noch zwei eigene Treffer benötigt, um das Halbfinale der Königsklasse zu erreichen. Das Wunder wurde wahr. Nun hatten die Bremer eine schon verlorene Partie sogar mit drei eigenen Toren gedreht. Nie zuvor sind einer Mannschaft so spät in einem Bundesligaspiel noch drei Treffer gelungen, zudem haben die Dortmunder zum ersten Mal seit 1982 ein Heimspiel nach einer 2:0-Führung verloren.