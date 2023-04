Es wäre wohl ungerecht anzunehmen, dass Marco Reus am Karsamstag heimlich gehadert haben könnte mit den für seine Mannschaft eigentlich sehr erfreulichen Vorgängen auf dem Rasen. Es war nicht zu übersehen, wie viel frische Energie der von seiner Oberschenkelverletzung genesene Karim Adeyemi seinem Team beim 2:1 gegen Union Berlin spendete, nachdem er für den in den wichtigen Duellen der vergangenen Wochen wirkungslosen Kapitän ins Dortmunder Team gerückt war.

„Er hat das sehr gut gemacht, hat viele tiefe Läufe und immer wieder Eins-gegen-eins-Situationen gehabt. Er ist ein sehr bereicherndes Element“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl über Adeyemi. Reus fehlte niemandem und blieb abermals blass, nachdem er eine Viertelstunde vor dem Ende eingewechselt worden war.

Schon während der Partie in der Champions League beim FC Chelsea, beim Bundesligatopspiel in München und im DFB-Pokal bei RB Leipzig, die sämtlich verloren gingen, hatte der Kapitän unauffällig agiert. Die vergangenen Wochen haben in großer Deutlichkeit gezeigt, dass Reus die Mannschaft in Begegnungen auf höchstem Niveau nicht mehr besser macht.

Die Zukunft gehört anderen. Und dennoch werden die Dortmunder in den kommenden Tagen den Vertrag mit dem fast 34 Jahre alten Star um ein weiteres Jahr verlängern. Zu deutlich reduzierten und stark leistungsabhängigen Bezügen zwar, aber Reus wird dem Vernehmen nach weiterhin für den BVB spielen.

Einerseits ist das nachvollziehbar, diesem in Dortmund geborenen und tief mit dem BVB verbundenen Spieler soll ein ehrenvolles Karriereende ermöglicht werden. Aber es wird auch immer klarer sichtbar, wie schwierig es ist, den Bedeutungsverlust dieses Spielers zu moderieren. Sobald Reus draußen sitzt, werden Erklärungen verlangt. „Ich weiß, dass diese Fragen immer wieder kommen“, sagte Trainer Edin Terzic am Samstag und erläuterte: „Wir wollen mehr Tempo über die Flügel bekommen, wir wollen es schaffen, in ihren Rücken zu kommen. Karim ist wieder fit, und das ist eine seiner großen Fähigkeiten.“

Reus’ Spiel fehlt hingegen die Intensität für so eine Spielweise. Er soll fortan seine Erfahrung weitergeben, als Identifikationsfigur dienen und dabei helfen, den BVB der Zukunft zu bauen. „Ein wichtiger Punkt ist im Hinblick auf Führung zum Beispiel die Übergabe von Verantwortung der älteren Generation an die jüngere“, sagte Kehl Anfang des Monats im Interview mit der F.A.Z. und versprach, diesen Prozess „wertschätzend, klar und ehrlich“ zu begleiten.

Spätestens seit dem Sieg gegen Union Berlin ist unübersehbar, dass Adeyemi Reus in der sportlichen Hierarchie überflügelt hat. Jamie Bynoe-Gittens wird ebenfalls immer wichtiger, und im Zentrum wirkte zuletzt sogar Donyell Malen wacher und gefährlicher. Außerdem suchen die Dortmunder nach Verstärkungen für die Positionen, auf denen Reus spielt, als Wunschspieler gilt Frankfurts Daichi Kamada. Aber vielleicht erfüllt sich für den alternden Anführer ja trotzdem noch der große Meisterschaftstraum. Der Rückstand auf die Bayern ist klein, und der Spielplan sieht recht günstig aus für den BVB.