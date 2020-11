Alte Schwächen in Dortmund : Schwerer Rückfall für den BVB

Eine etwas zweifelhafte Ehre wurde Felix Passlack zuteil, als seine Kollegen am Samstagnachmittag ziemlich verärgert und wohl auch etwas beschämt schon in der Kabine verschwunden waren. Der junge Linksverteidiger durfte vor den Mikrofonen Borussia Dortmunds überraschende 1:2-Niederlage gegen den zuvor in 18 Partien sieglosen 1. FC Köln erklären. „Das war in der ersten Halbzeit zu wenig“, sagte Passlack also und kritisierte „viele Ungenauigkeiten, viele Fehlpässe“, die der BVB produziert habe. Auch der Torschütze Thorgan Hazard sagte ein paar Sätze, die Wortführer dieser seltsamen Mannschaft mochten unterdessen lieber schweigen zu diesem Rückfall in alte Muster. Was vielleicht sogar klug war.

Wenn tief stehende Gegner taktisch klug verteidigen und die Dortmunder Offensivkünstler einen eher schwachen Tag erwischen, gehen offenbar auch in dieser Saison in schöner Regelmäßigkeit genau die Punkte verloren, die am Ende fehlen, wenn die Meisterschaft entschieden wird. Lucien Favre hatte es vorhergesehen, hatte Warnungen ausgesprochen, war aber nicht gehört worden von seiner Mannschaft, die zuletzt so stabil gewirkt hatte. Mit der immer neu erzählten Geschichte solcher Niederlage pflegen sie eine Beziehung, die einfach nicht zu Ende gehen will. Also formulierte Favre wieder einmal Sätze über die fehlende Geduld, die beinahe wortgleich auch nach der Partie in Augsburg so gefallen waren oder nach den Niederlagen bei Union Berlin oder gegen Mainz in der vergangenen Saison.