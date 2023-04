Es ist eine Menge kaputtgegangen während der vergangenen vier Dortmunder Fußballwochen. Der BVB ist aus DFB-Pokal sowie Champions League ausgeschieden, hat die Tabellenführung der Bundesliga verloren und wurde beim FC Bayern gedemütigt. Aber eine sehr besondere Stärke haben sie auch während der schwierigen Zeit bewahrt.

Alle Heimspiele des Jahres 2023 im heimischen Westfalenstadion hatte Borussia Dortmund trotz aller Schwierigkeiten gewonnen, und diese Serie haben sie nun mit einem 2:1 (1:0) gegen Union Berlin fortgesetzt. In einem sehr unterhaltsamen, spannenden Spiel, das zwar einen Sieger, aber keine neuen Erkenntnisse über die rätselhafte Launenhaftigkeit der Dortmunder hervorbrachte. Stattdessen ließ sich die ganze Widersprüchlichkeit dieser Mannschaft nun innerhalb einer einzigen Partie bestaunen.

Klar ist, dass der BVB den Bayern auf den Fersen bleibt, nachdem Youssoufa Moukoko in der Schlussphase den Siegtreffer für den Reiverklub erzielte. „Es war ein extrem wichtiges Spiel für uns mit einem knappen aber verdienten Sieg“, sagte der Dortmunder Trainer Edin Terzic. Die Frage, ob mit diesem Erfolg jedoch die Krisenphase beendet ist, lässt sich mit unterschiedlichen Überlegungen und Argumenten beantworten.

In der ersten Halbzeit begeisterten die Dortmunder ihr Publikum tatsächlich mit der viel beschworenen Reaktion, die die Verantwortlichen nach der Enttäuschung beim FC Bayern und einer „Nicht-Leistung“ (Klubchef Hans-Joachim Watzke) beim Pokal-Aus in Leipzig gefordert hatten. „Wir wollten eine neue Serie starten, nur damit können wir es irgendwann abhaken“, berichtete Terzic. Dieser Vorsatz war den Dortmundern anzumerken.

Der zuletzt beinahe unsichtbare Kapitän Marco Reus saß auf der Bank, dafür spielte Karim Adeyemi auf dem rechten Flügel und war 45 Minuten lang kaum zu stoppen. Der rasend schnelle Flügelspieler hatte sich mehreren Wochen mit einer Oberschenkelverletzung herumgeplagt, nun war gut sichtbar, wie sehr er gefehlt hatte. Aber das gesamte Team spielte in der ersten Halbzeit mit einer Energie, der die eigentlich ebenfalls sehr kraftvollen Berliner wenig entgegen zu setzen hatten.

Wirklich klare Chancen blieben zwar selten, aber die Überlegenheit war zwischenzeitlich erdrückend. Und irgendwann führte einer der vielen guten Angriffe doch zum erhofften Erfolg. Am Ende einer sehenswerten Ballstafette kam Raphael Guerreiro links neben dem Berliner Strafraum an den Ball, hob den Kopf und spielte einen präzisen Pass auf Donyell Malen, der aus kurzer Distanz zum 1:0 traf (28.).

Aber Union Berlin ist eben eine Spitzenmannschaft und erholte sich. „In der zweite Halbzeit haben wir ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht“, sagte der Berliner Rani Khedira, „wir waren sehr aggressiv, sehr griffig“. Auch wenn der Fußball des Ensembles von Trainer Urs Fischer nicht immer so wirkt, steckt viel Qualität in dieser widerborstigen Spielweise. Eine gute Halbzeit reicht nicht aus gegen diese Tabellendritten aus der Hauptstadt, und so fiel nach einer Stunde doch ein Ausgleichstreffer, der irgendwie für beide Teams typisch war: Ein langer Ball der Berliner, ein gewonnenes Kopfballduell, Querpass, Abschluss Kevin Behrens ,1:1.

Das war einerseits schlicht und andrerseits hatte der insgesamt schwache Niklas Süle das Tor durch seine Passivität möglich gemacht. „In der zweiten Halbzeit waren wir alle nicht mehr so aktiv wie in der ersten Halbzeit“, sagte Terzic. Schlussfolgerung zwei nach der Erkenntnis, dass der BVB doch noch richtig intensiv Fußballspiele kann, lautete demnach: Die viel diskutierte und offenbar einfach nicht behandelbare Neigung zu folgenschweren Nachlässigkeiten, bleibt auch an guten Tagen ein Problem.

Nur Emre Can in einigen Momenten auch Guerreiro stachen als entschlossene Zweikämpfer heraus, die immer wieder in höchster Not zur Stelle waren. Das war auch dringend nötig, denn mit dem Ausgleich war eine hoch gefährliche Ausgangslage für den BVB entstanden. Sie wollten unbedingt gewinnen, mussten also ein gewisses Risiko eingehen, während die Gäste auf Möglichkeiten für ihre gefürchteten Konter lauerten. Doch immer wieder ließen die Berliner die einladenden Räume, die sich boten, ungenutzt und legten dem BVB am Ende sogar den Siegtreffer vor. Paul Seguin spielte bei einem Rettungsversuch versehentlich einen Pass in die Tiefe des Dortmunder Strafraums, wo der für den wieder einmal harmlosen Sébastien Haller eingewechselte Moukoko Unions Torhüter Frederik Rönnow umdribbelte und zum 2:1 traf (81.)

Das Westfalenstadion konnte also feiern nach einer spannenden Schlussphase, in der Mats Hummels einen hohen Ball nach dem anderen aus dem Dortmunder Strafraum geköpft hatte. Und die Heimstärke nährt die Hoffnung: Neben Auswärtsduellen in Stuttgart, Bochum und Augsburg, wo keine besonders furchteinflößenden Gegner mehr warten, hält der Spielplan noch vier Partien vor heimischem Publikum parat: gegen Frankfurt, Wolfsburg, Gladbach und Mainz. „Es ging darum, die Dinge nicht nur kritisch anzusprechen, sondern, die Ausgangslage immer noch irgendwie zu beschützen“, sagte Terzic. Das haben die Dortmunder geschafft, der Druck auf den FC Bayern ist weiterhin hoch.