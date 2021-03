Dortmund trifft ganz spät : Köln bringt den BVB fast zu Fall

Eigentlich hatten die Angehörigen von Borussia Dortmund gehofft, ihre fatale Neigung zu schwachen und irgendwie energielosen Leistungen gegen Klubs aus den Tiefen der Tabelle mit den jüngsten Erfolgen überwunden zu haben.

Doch das war offenkundig eine Fehleinschätzung. Während des am Ende ziemlich glücklichen 2:2 beim 1. FC Köln zeigte sich wieder einmal dieser Dortmunder Wesenszug der Wankelmütigkeit, der sie die abermalige Teilnahme an der Champions League zu kosten droht. Dabei war Erling Haaland früh im Spiel ein Weltklassetor gelungen, nachdem er einen langen Ball von Emre Can aus der eigenen Hälfte exakt so über seinen Fuß streichen ließ, dass er in der nächsten Bewegung mit seinem starken linken Fuß abschließen konnte (3.).

Die vom Abstieg bedrohten Rheinländer, in deren Umfeld intensiv über eine drohende Trennung von Trainer Markus Gisdol diskutiert worden war, ließen sich aber nicht lähmen von der schwierigen Lage. Sie waren an diesem Tag insgesamt die bessere Mannschaft, während der Revierklub mehr und mehr die Kontrolle und das Zutrauen in die eigenen Stärken verlor.

Es schien, als spiele das Ensemble von Trainer Edin Terzic nicht mit der vollen Energie. „Wir wollen sehr aktiv sein in allen Phasen“, hatte Terzic vor dem Spiel erklärt, doch das klappte überhaupt nicht. Das Kölner Tor zum 1:1, das Ondrej Duda per Handelfmeter (35.) erzielte, war der angemessene Lohn für viel Engagement und den größeren Aufwand, den das Team betrieb.

In dem meisten Phasen des Spiels war nicht erkennbar war, wer hier vom Abstieg aus der Bundesliga bedroht ist und wer im Viertelfinale der Champions League steht. Zumal der BVB entscheidende Fehler machte, wie beim Kölner Tor zum 2:1: Giovanni Reyna agierte viel zu zaghaft in einem Mittelfeldzweikampf, Thomas Meunier stand schlecht gegen Ismail Jakobs, der das 2:1 schoss (65.).

Die Dortmunder Rettung war mal wieder Haaland, der einen Kopfball an den Pfosten (80.) und einen Linksschuss knapp neben das Tor (84.) setzte, bevor er in der 90. Minute tatsächlich nach einem Querpass des eingewechselten Ansgar Knauff aus drei Metern zum 2:2 traf.