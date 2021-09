4:3 in Leverkusen : BVB gewinnt Bundesliga-Spektakel

Dreimal zurückgelegen, und dann doch mit dem letzten Treffer eines atemraubenden Samstagnachmittags 4:3 gewonnen: Das löste ein lange nicht so intensiv ausgekostetes Glücksgefühl bei den Spielern und Anhängern von Borussia Dortmund aus. Der neue Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga bestand die Kraftprobe beim alten Zweiten Bayer 04 Leverkusen trotz defensiver Schwächen dank großer Moral und unerschöpflicher Energiereserven.

Die Rheinländer, eigentlich gleichwertig, verloren am Ende durch einen umstrittenen Foulelfmeter, den Torjäger Erling Haaland zum 4:3 (77. Minute) für den BVB nutzte, es war sein fünfter Treffer nach vier Spieltagen. Zuvor war immer wieder die Werkself vorn gewesen. Zum 1:0 traf Neunationalspieler Wirtz (9.), zum 2:1 Schick (45.+2), zum 3:2 Diaby (58.). Doch jedesmal glich der BVB durch Haaland (37.), Brandt (49.) und Guerreiro (71.) aus. Das sprach für die über jeden Zweifel erhabene Moral der Westfalen in ihrem bisher spektakulärsten Spiel der Saison.

„Das Wichtigste sind die drei Punkte“, sagte BVB-Trainer Marco Rose an seinem 45. Geburtstag nach der Partie, die einer Party glich: „Es war ein Top-Bundesligaspiel. Aus Trainersicht wünscht man sich aber viele Dinge anders“ meinte er: „Wir kassieren zu viele Gegentore." Auch Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane lobte das tolle Spiel als „Spektakel für die Zuschauer. Dafür lieben wir diesen Sport.“ Es sei ärgerlich, „wenn man dreimal in Führung geht und dann verliert“.

Doch Bayer 04 hatte sich nichts vorzuwerfen, und der BVB hatte sich nie unterkriegen lassen: Daraus erwachsen denkwürdige Fußballspiele. „Es waren wilde neunzig Minuten“, sagte der Dortmunder Kapitän Marco Reus, „insgesamt standen wir nicht kompakt genug und haben einfache Gegentore gekriegt.“ Für den Leverkusener Mittelfeldspieler Robert Andrich wäre „ein 3:3 nach einem intensiven Spiel in Ordnung gewesen“.

Das Spitzenspiel begann so rasant wie erhofft. Ohne jedes Eingrooven auf die Begegnung zweier besonders spielstarker Mannschaften setzte ein offener Schlagabtausch ein, der das Publikum mitriss und begeisterte. Die Werkself zelebrierte ihren Fußball, basierend auf frühen Balleroberungen und gedankenschnell ausgeführten Kontern. So erzielte Bayer seine beiden Treffer in der ersten Hälfte nach leichtfertigen Dortmunder Ballverlusten durch das Tempo, mit dem Jungnationalspieler Wirtz Diabys Pass erlief, ehe er mit einem Flachschuss ins rechte Ecke Kobel keine Chance ließ. Ähnlich war es in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als der BVB nur noch den Vorwärtsgang zu kennen schien und diesmal Wirtz eine weitere Nachlässigkeit des BVB ausnutzte. Dessen Vorlage nutzte Mittelstürmer Schick mit einem kernigen 16-Meter-Schuss zum 2:1, sein drittes Bundesligator in dieser Saison.

Spitzenspiel mit offenem Visier

Zuvor hatten sich die Westfalen in eine Jubelstimmung versetzt, als Haaland mit einem Kopfballtor, was bei dem langen Norweger gar nicht so oft vorkommt, Meuniers Vorlage veredelt hatte. Die vermeintliche 2:1-Führung des offensiv starken BVB durch eine Doppelkopfaktion zwischen Haaland und Bellingham (39.) nach Meuniers nächster Flanke wurde auf Intervention des Videoassistenten von Schiedsrichter Siebert zurückgenommen. Dahoud hatte in der Entstehung des Treffers Diaby gefoult und damit den Gang der Dinge maßgeblich beeinflusst.

Die 17.605 Zuschauer in der ausverkauften BayArena waren zur Pause entzückt über ein hüben wie drüben chancenreiches Duell, das ohne große Sicherheitsvorkehrungen auskam und mit offenem Visier ausgefochten wurde.

Und gerade so ging es weiter nach der Pause, als der frühere Leverkusener Julian Brandt, erstmals seit längerem mal wieder in der Startelf, sich von ein, zwei misslungenen Aktionen offensichtlich unbeeindruckt zeigte und nach Haalands knalliger Vorlage und einer perfekten Ballannahme den Ball aus kurzer Distanz und spitzem Winkel in den Torgiebel wuchtete. Das spektakuläre 2:2 belohnte das Team, das den Glauben an sich und seine Qualitäten trotz zweier schmerzlicher Rückschläge nie verloren hatte.

Würde Bayer nun aufs Neue zurückschlagen? Und wie! Diesmal suchte der Sprint- und Dribbelkönig Moussa Diaby den direkten Abschluss an der Strafraumlinie, als er Torhüter Gregor Kobel mit einem Flachschuss überraschte. Welch ein attraktives Match an diesem Samstagnachmittag, in dem an Treffern wie so oft, wenn sich Bayer und der BVB begegnen, kein Mangel herrschte.

Und nun, BVB? Die Westfalen, die im zentralen Mittelfeld manchmal – namentlich Dahoud und Witsel – Lücken anboten, kämpften weiter um ausgleichende Gerechtigkeit, sahen sich aber einem hochklassigen Widersacher gegenüber. Andererseits besaß Bayer keinen Freistoßspezialisten wie Raphael Guerreiro, der den Ball nach Frimpongs Foul am eingewechselten Malen mit Gefühl und Präzision kunstvoll zum 3:3 ins Leverkusener Dreieck schlenzte.

Der Wahnsinn nahm einfach kein Ende. Nun griff der Videoassistent Guido Winkmann ein zweites Mal nach Koussounous Hand im Gesicht von Reus ein und überzeugte so Schiedsrichter Siebert, sich die Szene noch einmal am Bildschirm anzuschauen. Der Berliner sah aus seinen Augen genug, um, da die aus einem Zweikampf erwachsene Aktion nicht glasklar und schon gar nicht vorsätzlich anmutete, auf einen zumindest fragwürdigen Strafstoß zu entscheiden. Und den ließ sich der feurige Nordländer Haaland nicht entgehen. Wild entschlossen, schmetterte er den Ball zur erstmaligen Führung der Dortmunder ins Tor. 4:3, dabei blieb es nach neunzig Minuten, die so schnell niemand, der da war, vergessen wird.