Dortmunder 1:0 gegen Schalke : „Ich habe davon jeden Tag geträumt“

Etwas seltsam wirkte die Tabelle schon, die am späten Samstagnachmittag auf der Videowand des Westfalenstadions erschien und Borussia Dortmund als Spitzenreiter der Bundesliga auswies, drei Punkte vor Bayern München. Mit 1:0 (0:0) hatte der Revierklub das 159. Derby gegen Schalke 04 gewonnen, aber wie die beste Mannschaft der Bundesliga hatte das Ensemble von Trainer Edin Terzic keinesfalls gespielt gegen den Erzrivalen.

In einem zähen Spiel köpfte der 17 Jahre alte Youssoufa Moukoko in der 79. Minute das umjubelte Tor des Tages und den Dortmunder Teil des Stadions ins Glück gestürzt. „Die Atmosphäre war großartig, die Fans waren voll da, schon vor dem Spiel. Es gab viele große Augen bei uns in der Mannschaft, meine gehörten auch dazu“, sagte Dortmunds Mats Hummels nachdem seit drei Jahren kein Revierderby mehr vor voll besetzten Tribünen stattgefunden hatte.

Die Leistung seiner Mannschaft war diesem Rahmen aber nicht immer gerecht geworden, wobei Terzic sehr zufrieden war: Der BVB habe die Partie „richtig gut angenommen“ und „sehr aggressiv, sehr intensiv, sehr klar“ gespielt auch wenn es spielerisch immer wieder hakte und stockte. Die Dortmunder hatten zwar in allen Phasen überlegen gewirkt, und dennoch war Schalke 04 in der ersten halben Stunde sogar gefährlicher als der harmlose Favorit.

In zwei Situationen fehlte dem Aufsteiger die Genauigkeit beim letzten Pass und einmal hatte Schalke Pech mit einer knappen Abseitsstellung. Die Dortmunder fanden hingegen lange keine Lücken im Dickicht der königsblauen Abwehrbeine, bevor sie dann einen kollektiven Schock erlitten.

Marco Reus knickte in einem fairen Zweikampf mit Florian Flick um, wand sich auf dem Boden, schlug die Hände vors Gesicht. Die Verzweiflung des vom Pech verfolgten Dortmunder Kapitäns war bis in die obersten Reihen des Stadions spürbar. Gerade war Reus wieder einmal für die Nationalmannschaft nominiert worden, konnte damit rechnen bei der WM zu spielen, wenn er im November und Dezember gesund ist.

Seine spontane Reaktion deutete darauf hin, dass er in diesen Momenten fürchtete, dass dieser Traum unerfüllt bleiben wird. Er sei schockiert, sagte Hummels, „vor allem weil der Knöchel beim ersten Gucken nicht so gut aussah.“ Terzic klang eine Stunde nach dem Abpfiff aber schon etwas zuversichtlicher, als er erklärte: „Es sieht so aus, als wenn die Bänder verletzt wären, aber wir denken, dass es nicht ganz so lange dauern wird, es ist einfach sehr enttäuschend, sehr bitter.“

Für Reus kam Giovanni Reyna in die Mannschaft, aber am Spiel änderte sich wenig. Der BVB hatte weiterhin größte Mühe, Gefahr zu erzeugen, nur eine richtig gute Chance hatten die Dortmunder vor der Pause, als Jude Bellingham gefährlich aufs Tor köpfte, Schalkes Torhüter den Ball aber mit einer starken Aktion abwehren konnte (33.). Dortmund spielte ohne Inspiration und immer wieder viel zu ungenau.

In den vergangenen Wochen hatten sie die schwächeren Leistungen gegen Bremen oder in Leipzig noch als Einzelfälle eingeordnet, so langsam deutet sich aber an, dass diese Mannschaft in ihrer Entwicklung noch ein Stück davon entfernt ist eine stabile Spitzenkraft zu sein. Um so erstaunlicher ist der Sprung an die Tabellenspitze, von wo der Klub aber am Sonntag noch vom SC Freiburg, der TSG Hoffenheim und Union Berlin wieder verdrängt werden kann.

Elf Ecken flogen in den Schalker Strafraum, Torgefahr entstand aus diesen Situationen nicht, von 32 Flanken kamen nur sechs an, und Anthony Modeste blieb völlig wirkungslos. Während die Schalker machten, was Sportdirektor Rouven Schröder angekündigt hatte: „Nadelstiche setzen“. Seine Mannschaft habe „einen Fight in einer tollen Atmosphäre geliefert“, sagte der Schalker Trainer Frank Kramer zufrieden.

Nach 62 Minuten hatte der eingewechselte Schalker Stürmer Kenan Karaman Pech mit einem Schuss, der wohl im Tor gelandet wäre, wenn er nicht an einem Abwehrbein hängen geblieben wäre. Niveauvoller wurde das Spiel nicht, aber es war nun wenigstens spannend, auch wenn Torszenen selten blieben.

Moukoko, der Modeste ersetzt hatte, scheiterte mit einem Schuss aus spitzem Winkel an Schwolow, bevor er schließlich das Tor des Tages köpfte. „Ich habe davon jeden Tag in der Jugend geträumt und mir das vorgestellt, irgendwann im Derby vor der Südkurve ein Tor zu schießen“, sagte der Teenager, der seit Jahren als Wunderkind des deutschen Fußballs gilt. „Heute hat es geklappt, das ist wunderschön.“