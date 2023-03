Borussia Dortmund zeigt beim Sieg über RB Leipzig eine Qualität, die das Team in den vergangenen Jahren immer wieder vermissen ließ. Und der BVB erinnert dabei auch an die Zeiten unter Jürgen Klopp.

Der Fußball ist in einem Zeitalter angelangt, in dem es den Anhängern schwerfällt, Tore wirklich unbeschwert zu bejubeln, schließlich besteht jederzeit die Gefahr, dass der Videoassistent irgendeine Regelwidrigkeit aufdeckt und den Treffer annulliert. Aber dieser unerfreuliche Mechanismus war nur ein Grund dafür, dass die von den Dortmundern am leidenschaftlichsten bejubelte Aktion nach ihrem 2:1-Sieg gegen RB Leipzig kein Treffer gewesen ist.

In der vierten Minute der Nachspielzeit wehrte Nico Schlotterbeck einen Ball für den bereits geschlagenen Keeper Alexander Meyer auf der Torlinie mit der Schulter ab und rettete damit diesen wertvollen Sieg. Das war nicht nur der Höhepunkt einer mitreißenden Abwehrschlacht, die der Titelaspirant aus dem Revier in der zweiten Spielhälfte dieses in vielen Phasen betörend schönen Fußballspiels ausfechten musste, sondern auch ein Moment von großer Symbolkraft. „Auf diesem Niveau entscheiden eben nicht nur die Tagesform und die Qualität, sondern auch die Bereitschaft, wie man sich unterstützen möchte“, sagte Dortmunds Trainer Edin Terzic.

Genau diese Form der Zusammenarbeit, füreinander da zu sein, wird immer mehr zum Hauptmotiv der unglaublichen Erfolgsserie des BVB im Jahr 2023, die die Mannschaft auf zehn Pflichtspielsiege in Serie ausbaute. Marco Reus hatte per Elfmeter zum 1:0 getroffen (21.), Emre Can war nach einer Ecke das 2:0 (39.) gelungen, aber in den meisten Phasen der Partie war es nicht die Offensive, die im Mittelpunkt stand, sondern die gemeinschaftliche Arbeit zur Torverhinderung. „Das war keine gute zweite Halbzeit“, räumte Schlotterbeck ein, weil der BVB eine Menge Glück hatte, dass RB nur noch der Anschlusstreffer gelang (Forsberg, 74.). Aber der Gesamteindruck deutet schon darauf hin, dass der ewige Zweite der Bundesliga gerade ein Dauerproblem der vergangen zehn Jahre in den Griff bekommt.

Marco Reus als zentrale Figur

Ein wenig verräterisch war ein Satz von Marco Reus, der im Klub-TV sagte: „Wir mussten sehr, sehr hart arbeiten für den Erfolg, aber zur Zeit lohnt sich das sehr.“ Das klang, als habe es auch Zeiten gegeben, in denen sich diese Arbeit in seinen Augen nicht gelohnt hat. Damit stützte der Kapitän die These, dass die Leistungskultur ein großes Problem im Betriebsalltag der vielen Bundesligajahre war, in denen Dortmund dem FC Bayern ziemlich chancenlos hinterher hechelte. Reus selbst ist schon oft vorgeworfen worden, Teil dieses Problems zu sein, weil es ihm in all den Jahren kaum einmal gelang, während einer kompletten Saison als formstarker Anführer auch in der Defensivarbeit vorwegzugehen.

An diesem Freitagabend schoss er sein 159. Tor für die Dortmunder und zog in dieser Statistik mit Michael Zorc gleich, was der Angreifer selbst „ein bisschen surreal“ fand. Und dennoch muss Reus derzeit Woche für Woche fürchten, nicht aufgestellt zu werden. Zudem kommt er nicht mehr auf seiner Lieblingsposition im Mittelfeldzentrum zum Einsatz und muss im Falle der Vertragsverlängerung, über die im Moment verhandelt wird, auf Gehalt verzichten. All das scheint ihm gut zu tun.

Jedenfalls engagierte sich Reus in diesem Topspiel tatsächlich so konsequent und ausdauernd wie selten in der Defensive. „Er hat am Flügel verteidigt, was eigentlich nicht seine Position ist“, lobte Terzic seinen Kapitän, der auch in der Vergangenheit immer wieder Zweikämpfe am eigenen Strafraum führte. Aber es verging kaum ein Spiel, in dem er nicht doch in einzelnen Momenten die Arbeit fürs Kollektiv einstellte. Das geht nicht mehr beim neuen BVB, wie ihn sich Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl vorstellen.

Nach den Titeljahren 2011 und 2012 ist ja die Idee von einem Klub entstanden, der als zweiter Leuchtturm neben dem FC Bayern und Teil eines elitären Zirkels der größten 15 Klubs in Europa nicht mehr als Außenseiter wahrgenommen wird. Jetzt haben sie diese Außenseiterhaltung wieder aufgegriffen, die in den süßen Jahren Anfang des vergangenen Jahrzehnts auch von Jürgen Klopp kultiviert wurde. Selten war das so zu sehen wie in der zweiten Halbzeit gegen die Leipziger.

RB-Trainer Marco Rose sprach von einem „Spiel auf ein Tor für 45 Minuten“, weil seine Mannschaft den BVB beinahe erdrückt hätte mit ihrer Dominanz. Aber die Profis des zumindest bis Samstagabend neuen Tabellenführers warfen sich in jeden Ball, gingen jeden Weg. „Die Torverteidigung war heute überragend. Wie sich alle gewehrt haben. Wille, Leidenschaft, Engagement, all das war heute erneut großartig“, sagte Kehl, dem es egal war, dass auch sehr viel Glück nötig war für diesen Sieg.

Denn der Vorsprung auf Leipzig in der Bundesliga ist jetzt auf neun Punkte angewachsen, und genau die Außenseiterqualitäten, mit denen die Dortmunder diesen Abend überstanden, könnten auch am kommenden Dienstag im Champions League-Rückspiel beim FC Chelsea (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei Prime Video) der Schlüssel für den Einzug ins Viertelfinale sein. Womöglich wird dann sogar auch Torhüter Gregor Kobel wieder spielen können, der nach dem Aufwärmen über muskuläre Probleme geklagt hatte und von Meyer vertreten wurde. Aber auch dessen gute Leistung passte gut ins Bild vom funktionierenden Kollektiv, das die Dortmunder derzeit abgeben.