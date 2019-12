Transfer-Coup des BVB : „Haaland ist ein riesiges Geschäft für Dortmund“

Der Wechsel von Erling Haaland zu Borussia Dortmund ist in der norwegischen Heimat des Sturmtalents fast ausnahmslos positiv aufgenommen worden. Viele Medien und Fußball-Experten werteten den Transfer als richtigen Karriereschritt für den 19-Jährigen. „Borussia Dortmund wird schnell zu einem ziemlich schönen Ort für Erling Haaland werden“, schrieb etwa die Zeitung „Dagbladet“. Der Schritt sei mit Blick auf seine Entwicklungsmöglichkeiten klüger als etwa ein Wechsel in die gehyptere Premier League - dort hatte Manchester United auf eine Verpflichtung des Talents gehofft.

Trotz seiner beeindruckenden Torquote in Salzburg müssten die Ansprüche an den Jungprofi vielleicht aber etwas heruntergeschraubt werden, meinte die Zeitung „Verdens Gang“. „Kann man eigentlich erwarten, dass das so weitergeht, dass ein Junge im Alter von 19 Jahren und fünf Monaten eine der weltbesten Fußballligen dominiert?“ Haaland verdiene „Geduld - und Zeit, wenn er sie benötigt“.

Mehrere Fußball-Experten wiesen darauf hin, dass Dortmund sehr gut zu Haaland passe, weil sich die Mannschaft besonders viele Chancen erarbeite. Zuletzt habe es aber an dem Mann gefehlt, der in der Sturmspitze am rechten Ort stehe. „Er kann viele ihrer Probleme lösen“, sagte TV-Experte Eivind Bisgaard Sundet der Zeitung „Aftenposten“. Carl-Erik Torp, Fußballexperte beim norwegischen Rundfunksenders NRK, schätzte das so ein: „Dortmund ist eine Mannschaft, die sich viele Chancen erarbeitet, und Haaland wird auch viele Chancen bekommen. Das ist ein spannender und cooler Wechsel.“

Internationale Pressestimmen zum Wechsel von Erling Haaland:

Österreich

„Kronen Zeitung“: „Haaland brennt auf Dortmund“

„Die Presse“: „Damit endet das Kapitel Haaland in Salzburg nach nur einem Jahr – ein Jahr, in dem der bullige Stürmer grenzüberschreitend für Furore gesorgt hat. (...) Salzburg muss sich nach den Abgängen von Haaland und Minamino (wechselt zum FC Liverpool) nun in der Offensive neu aufstellen.“

„oe24“: „Finanziell ist Haalands Wechsel ein neuerlicher Höhepunkt einer ohnehin schon beachtlichen Transferserie, die in den vergangenen sechs Jahren fast 300 Millionen Euro in Salzburgs Klubkassa gespült hat. Im Sommer kassierten die Mozartstädter zweistellige Ablösesummen für Munas Dabbur (Sevilla, 17 Mio. Euro), Xaver Schlager (Wolfsburg, 15), Stefan Lainer (Gladbach, 12,5), Hannes Wolf (Leipzig, 12) und Diadie Samassekou (Hoffenheim, 12).“

Spanien

„Mundo Deportivo“: „Der junge Stürmer war mit einer Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro ein Bonbon für die Großen des alten Kontinents. Der BVB wird nun die Summe zahlen, um sich die Dienste des vielversprechenden Angreifers zu sichern. (...) Auch Juve und United hatten starke Angebote gemacht, aber letztlich war Borussia Dortmund das Team, das den Sieg davongetragen und den Norweger verpflichtet hat.“

„Sport“: „Der erste Knüller des Winter-Transfermarktes ist da. (...) Der norwegische Torjäger kommt nach Dortmund und wird ein klarer Konkurrent des ehemaligen Barça-Spielers Paco Alcácer im Sturm des Bundesliga-Klubs.“

Italien

„Gazzetta dello Sport“: „Alle wollten ihn. Den jungen Riesen. Juve hat ihn mehrmals nach Turin eingeladen, genommen hat ihn sich aber Borussia Dortmund (...). Es ist ein riesiges Geschäft für den deutschen Klub. Weil Haaland unglaublich stark ist und noch stärker werden kann. Weil er eine explosive Art zu spielen hat, die noch verfeinert werden muss. Erling ist ein Riesentier von 1,94 Metern, was keine Hürde für Schnelligkeit ist. Er ist in der Tat unglaublich schnell, unaufhaltsam, mit diesen Beinen, die länger aussehen als sie sind.“

Norwegen

„Verdens Gang“: „Es erscheint so, dass die meisten sich einig sind, dass der Dortmund-Wechsel zu diesem Zeitpunkt perfekt für Haaland ist. Er hat unglaubliche 28 Mal in 22 Spielen für Salzburg getroffen diesen Herbst. Aber kann man eigentlich erwarten, dass das so weitergeht, dass ein Junge im Alter von 19 Jahren und fünf Monaten eine der weltbesten Fußballligen dominiert? Vielleicht ist es auch in Ordnung, die Haaland-Ansprüche etwas zu senken vor seinem Eintreffen in der Bundesliga? Norwegen kann einen Weltklassespieler bekommen, und wir können darauf hoffen, dass die Treffer-Orgie diesen Frühling weitergeht. Aber niemand kann das erwarten. Erling Haaland verdient Geduld – und Zeit, wenn er sie benötigt.“

„Dagbladet“: „Borussia Dortmund wird schnell zu einem ziemlich schönen Ort für Erling Haaland und seinen nächsten Karriereschritt werden. Es ist ein großer und ambitionierter Klub in einer der fünf großen Ligen Europas und auch ein Klub, bei dem die Ansprüche und die tägliche Aufmerksamkeit geringer sein werden als bei Manchester United. Haalands Wechsel nach Dortmund ist sowohl spannend als auch interessant: Spannend, weil die Bundesliga rein sportlich das Smarteste sein kann, was er mit Blick auf seine Entwicklungsmöglichkeiten in einem viel weniger gehypten Umfeld als die Premier League machen kann. Interessant, weil der Junge niemals verheimlicht hat, dass England ein Ziel von ihm ist.“