BVB-Profi Emre Can : Held der Drecksarbeit

Er setzte die Zeichen zum späten Sieg. Bevor Axel Witsel in diesem Bundesliga-Nachholspiel den von Spielern wie Fans gleichermaßen überschwänglich bejubelten Dortmunder Treffer des Tages zum 1:0 nach einem Freistoß von Reyna aus kurzer Distanz erzielte (87. Minute), hatte vor allem Emre Can als Held der Drecksarbeit im Blickpunkt der Borussia gestanden.

Der Deutsch-Türke aus Frankfurt, seit 2020 beim BVB, fuhr seinen Gegenspielern vom 1. FSV Mainz 05 am Mittwochabend immer wieder in die Parade, wenn den Dortmundern akute Torgefahr drohte. Wie vor allem in der ersten Hälfte, als die Mannschaft von Trainer Bo Svensson nach zwei Spieltagen Pause wegen 14 Coronafällen in den eigenen Reihen den Tabellenzweiten in alter Frische unter Druck setzte.

Schon in der dritten Minute war der Retter Can gefordert, als er Onisiwo am Torschuss hinderte. 13 Minuten später stoppte er den Tempolauf des Mainzer Mittelfeldstrategen Stach kurz vor dem Abschluss. Elf Minuten darauf blockte er fünf Meter vor dem Dortmunder Tor Burkardts Schuss, der das 1:0 für die Rheinhessen hätte bedeuten können, und ballte die Fäuste vor Begeisterung.

Der 35-malige Nationalspieler Can, wegen seines gelegentlichen Leichtsinns im Aufbauspiel wie Abwehrverhalten schon mal heftig kritisiert, ging der Borussia mit seiner Unermüdlichkeit voran, als es darum ging, ein Kampfspiel mit Leib und Seele anzunehmen. Als der glückliche Sieg gegen die gewohnt widerborstigen Mainzer feststand, sagte der Mann des Abends über das schwarz-gelbe Gemeinschaftswerk: „Es war nicht das schönste Spiel. Wir haben aber dazwischengehauen als Mannschaft und spät das Siegtor gemacht. Wir sind als Team zusammengerückt.“

Wenig kunstvoll und doch wichtig

Der Tabellenzweite der Bundesliga, bis auf vier Punkte an den Klassenprimus und Titelverteidiger Bayern München herangerückt, entdeckt in diesen Wochen, dass auch schweißtreibende Duelle ohne Kunstwerkverzierungen ihren Reiz besitzen und, besonders wichtig, beim Fan ankommen. „Eine Gruppe, die gemeinsam auftritt und in der Lage ist, große Spiele zu gewinnen“ – so definierte Trainer Marco Rose, nach dem verbissenen Kräftemessen gelöst wie lange nicht anmutend, das von ihm angestrebte Ziel.

Auch wenn die Bayern wieder in Sichtweite sind und der große Showdown zwischen den beiden besten deutschen Mannschaften am 31. Spieltag in München bevorsteht, wollte der Fußballlehrer des BVB lieber über den Ist-Zustand seines Teams reden. Ohne dabei erkrankte oder verletzte Größen wie die auch diesmal fehlenden Marco Reus, Mats Hummels, Raphael Guerreiro oder Manuel Akanji und andere Stammkräfte aus den Augen zu verlieren.

Dass manchmal übersehene Kaderspieler wie Rechtsverteidiger Passlack, der nach einigen Patzern zuvor inzwischen kreuzsolide anmutende Innenverteidiger Pongracic und der manchmal geschmähte und als Nationalspieler von gestern fast im Abseits verortete Linksverteidiger Schulz ihrem Anführer Can sowohl beim 1:0 gegen Arminia Bielefeld am Sonntag wie auch beim 1:0 in Mainz tatkräftig und uneigennützig assistierten, schuf die defensive Grundlage für beide Arbeitssiege über zwei sperrige Gegner. „Die Jungs haben sich voll reingehauen, das war richtig gut“, lobte Rose sein aus der Personalnot geborenes Kollektiv.

Dass am Ende niemand die Dortmunder Standardfrage nach der Mentalität stellen musste, war zusätzlich zu den drei Punkten eine weitere wertvolle Erkenntnis nach all der Mühsal. Rose, einst ein Stammspieler der 05er, relativierte den spielerisch ausbaufähigen Gesamteindruck, den die Schwarz-Gelben hinterlassen hatten. „Ich weiß nicht, ob man hier schon mal eine Mannschaft gesehen hat, die Spielzüge ohne Ende auf den Platz gebracht hat.“

Als den Mainzer Kämpfernaturen, vor allem jenen, die wie Trainer Svensson am Wochenende aus der Corona-Quarantäne herausgekommen sind, am Ende die Puste ausging, gewann der BVB mit mehr Ballbesitz endlich die Kontrolle über ein zuvor wildes Spiel. Auch deshalb konnte sich der 33 Jahre alte Aushilfskapitän Witsel, einer der Besten seiner Mannschaft, am Ende mit seinem ersten Saisontreffer belohnen. Für einen unermüdlichen Mannschaftsspieler wie ihn, dessen Vertrag ausläuft und mutmaßlich nicht verlängert wird, ein hübsches Präsent an einem Tag der Schwerarbeit, die sich ausgezahlt hat.