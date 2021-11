Nach Patzer des FC Bayern : Der BVB macht die Meisterschaft wieder spannend

0:2 gegen TSG Hoffenheim : Gulácsi patzt – Leipzig tritt auf der Stelle

RB Leipzig kommt in dieser Saison weiter nicht in Fahrt. In Hoffenheim kassiert die Mannschaft von Neu-Trainer Jesse Marsch bereits die vierte Bundesliga-Niederlage. Torhüter Peter Gulácsi unterläuft ein folgenschwerer Fehler.