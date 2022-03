BVB im Bundesliga-Titelkampf : Nur noch vier Punkte bis zum FC Bayern

Aktualisiert am

Der Torschütze: Axel Witsel (links) nach dem wichtigen 1:0 in Mainz Bild: EPA

„Manchmal kann man nicht schönen Fußball spielen, du musst einfach gewinnen“: Dem BVB gelingt in Mainz auch ein Sieg des Willens. In der Tabelle ist der Rekordmeister aus München plötzlich wieder in Reichweite.