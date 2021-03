2:0 gegen Hertha BSC : Dortmund hilft ein Glücksschuss ins Tor

Der graue Alltag bleibt auch im März zäh und schwierig beim BVB. Mühsam erarbeiteten die Dortmunder sich einen 2:0-Sieg gegen Hertha BSC Berlin, Julian Brandt gelang mit einem Glücksschuss das 1:0, bevor Youssoufa Moukoko kurz vor Schluss mit dem 2:0 einen Sieg sicherte, der überschattet war von einem schlimmen Foul von Vladimir Darida am Marco Reus. Der schon so oft von schweren Verletzungen gebeutelte Dortmunder musste ausgewechselt werden, konnte aber immerhin ohne Hilfe den Platz verlassen und sich über einen Erfolg in einem dieser Spiele freuen, in denen sein Klub zuletzt so oft Punkte verspielte.

Die Hertha stand mit einer Fünferkette tief in der eigenen Hälfte und stellte davor das Zentrum mit drei Mittelfeldspielern zu. Trainer Pal Dardai hatte ein Defensivbollwerk erdacht, das sehr stabil wirkte. Und so lief der Ball beim BVB von der linken Seite auf den rechten Flügel und wieder zurück. Aber die Intensität im Spiel des Favoriten war hoch, ein paar seltene Chancen hatte das Team von Edin Terzic auch schon vor der Pause.

Der beim 2:2 gegen Sevilla unter der Woche noch so starke Reus kam zu einem Volleyschuss aus spitzem Winkel (12.), und der lange Zeit kaum sichtbare Haaland setzte einen Ball mit dem Hinterkopf neben den Pfosten (22.). Zum ersten Mal richtig gefährlich wurde es vor dem Tor der Berliner erst nach gut einer halben Stunde, als Jude Bellingham unbedrängt am Elfmeterpunkt zum Abschluss kam, Herthas Torhüter Rune Jarstein hielt brillant.

„Die Stimmung wird jeden Tag besser“

Zu diesem Zeitpunkt hatte die Hertha ebenfalls schon eine richtig gute Gelegenheit gehabt. Maximilian Mittelstädt war etwas überrascht, als ihm eine Flanke am Fünfmeterraum an den Körper sprang (24.), ein wirklich wacher Stürmer hätte wohl mehr aus dieser Situation gemacht. Die Angehörigen des Klubs aus der Hauptstadt konnten aber zufrieden sein. Ihr Plan funktionierte gegen die Dortmunder, die sich nach ihrem wunderbaren Champions-League-Erlebnis gegen den FC Sevilla mühten mit ihrem Arbeitsalltag.

Trotz dieses intensiven Spiels vom Dienstag hatte Terzic nur eine Veränderung in der Startelf vorgenommen: Julian Brandt spielte für Thomas Delaney. Der Nationalspieler sucht weiterhin nach seiner Form, fußballerisch besser machte er den BVB trotz seines Treffers nicht. Die mit großen Vorsätzen in die Saison gestarteten Berliner sind im Abstiegskampf angekommen. Sie funktionierten als Mannschaft, die sich voll mit ihrer Rolle als klarer Außenseiter identifiziert. „Die Stimmung in der Kabine wird jeden Tag besser“, hatte Dardai vor der Partie erklärt.

„Die Jungs machen alles gemeinsam im Training. Diesbezüglich hat sich das Team sehr verbessert, da müssen wir aber dranbleiben.“ Und das taten sie mit dieser sehr aufmerksamen Defensivleistung. Nach ihrem Sieg gegen den FC Augsburg in der Woche zuvor konnten sie etwas durchatmen, waren nach dem Erfolg von Mainz gegen Freiburg am Nachmittag jedoch wieder sehr nah an den Relegationsplatz herangerutscht.

Und in der 54. Minute schoss Brandt in einem Akt der Ratlosigkeit aus 28 Metern aufs Tor, nicht einmal besonders plaziert. Allerdings flatterte der Ball seltsam, Jarstein ruderte orientierungslos mit den Armen und ließ den Ball ganz nah an seinem Körper vorbei ins Tor rutschen. Das war der Dosenöffner, auch wenn die Freunde des BVB sich zunächst über eine Auswechslung von Mats Hummels sorgen mussten, dessen Oberschenkel ein Weiterspielen unmöglich machte.

Wer nun dachte, die Gäste würden bei ihrer Arbeit am Ausgleich Haaland Räume öffnen, sah sich getäuscht. Es blieb zäh, Chancen blieben vor beiden Toren selten. Als Darida nach seinem schlimmen Tritt mit offener Sohle in die Ferse von Reus, bei dem der BVB aber keine schwerwiegende Verletzung vermutet, die Rote Karte sah (80.) und Moukoko zum 2:0 getroffen hatte (90.), war die Partie entschieden.