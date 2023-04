In seiner Wutrede über einen aus seiner Sicht von dritter Hand verdorbenen Dortmunder Fußballabend steigerte sich die Lautstärke des Anklägers Sebastian Kehl in seiner knapp fünfminütigen Suada kontinuierlich. Der Sportdirektor des BVB war sauer, stocksauer über die Spielleitung von Sascha Stegemann, den er mitverantwortlich für das enttäuschende 1:1 des Tabellenersten der Fußball-Bundesliga im Revierderby beim abstiegsbedrohten VfL Bochum machte.

„Heute ist es nicht mit rechten Dingen zugegangen“, hob der sonst so besonnene Kehl am späten Freitagabend in seinem ungebremsten Zorn beim Blick auf den mindestens einmal – und das womöglich spielentscheidend – danebenliegenden Referee hervor.

Der 38 Jahre alte Diplom-Verwaltungswirt aus dem rheinischen Ort Niederkassel hatte nämlich in der 65. Minute ein klar ersichtliches Foulspiel des bereits verwarnten Bochumer Linksverteidigers Danilo Soares am quirligen Dortmunder Angreifer Karim Adeyemi im Strafraum des VfL übersehen. In einem Anflug von Selbstherrlichkeit hatte der Unparteiische nicht einmal den Kontakt zum bayerischen Videoassistenten (VAR) Robert Hartmann gesucht, der von sich aus auch untätig geblieben war: also kein Foulelfmeter für Dortmund und keine Gelb-Rote Karte für Soares.

FC Bayern kann BVB überholen

Kehl war über die Ignoranz der Spielleiter außer sich und empfand es als „frech“ von Stegemann, „sich mit den Hilfsmitteln, die heutzutage zur Verfügung stehen, nicht diese Szene angeschaut“ zu haben. „Ich halte das für fahrlässig, feige und komplett falsch“, wetterte der sportliche Leiter des BVB über einen von Stegemann verpassten Moment, der womöglich über den Ausgang der deutschen Fußballmeisterschaft mitentscheidet.

Erst einmal kann jedenfalls Titelverteidiger Bayern München an diesem Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) mit einem Heimsieg über den Tabellenletzten Hertha BSC aufs Neue die Tabellenführung übernehmen. Bei der an Knalleffekten und Überraschungsmomenten reichen Bundesligasaison 2022/23 muss das vier Spieltage vor Ultimo in dieser nach Jahren der Monotonie ereignisreichen Saison aber noch nicht das letzte Wort sein.

Kehl hatte noch zwei andere Fallbeispiele für die unzureichende Spielleitung Stegemanns parat, die aber minder schwer wogen. So beklagte er den Schubser des Bochumer Stürmerriesen Philipp Hofmann am Dortmunder Emre Can bei einem Kopfball kurz vor dem Bochumer Führungstor, einem sehenswerten Distanzschuss des VfL Kapitäns Anthony Losilla (5. Minute) und ein Handspiel des Bochumer Innenverteidigers Erhan Masovic, bei dem die Hand bei dessen Sturz auf den Rasen kurz vor Mats Hummels‘ zu Recht aberkanntem Abseitstor zum vermeintlichen 2:1 (90.) aber nicht zum Ball ging.

Der Dortmunder Frust saß tief am Ende dieses Freitagabends einer wieder einmal verpassten Gelegenheit. Seit sechs Pflichtspielen hat die Borussia jenseits von Dortmund nicht mehr gewonnen. So hilft man den zuletzt dramatisch strauchelnden Münchnern in deren Bestreben, wieder auf die Beine zu kommen.

So richtig Kehls Feststellung gewesen sein mag, dass es „in der Summe zu viele Fehlentscheidungen waren in einem superwichtigen Spiel“, so richtig blieb auch die Erkenntnis, dass der BVB bei einem deutlichen Chancenplus mal wieder nicht den Weg zum Ziel gefunden hatte. Für den Gegner zumindest fand der Kapitän der Dortmunder Meistermannschaften von 2011 und 2012 auch löbliche Worte. „Die Bochumer haben aus dem Spiel einen richtigen Fight gemacht.“

Und dazu hatten sie in Manuel Riemann einen Torwart, der bis auf Adeyemis Ausgleichstreffer (7.) stets zur Stelle war, wenn er helfen musste. Dass am Ende fast ausschließlich über den nicht gegebenen Strafstoß diskutiert wurde, verstand sich angesichts der Bedeutung dieses Duells von selbst, zumal selbst der Bochumer Kapitän Losilla nicht um den heißen Brei herumgeredet hatte. „Um ehrlich zu sein, das kann man pfeifen, keine Frage“, sagte er zur Schlüsselszene des heißen Duells tief im Westen.

Die Borussia besaß trotz des Blackouts von Schiedsrichter und VAR genügend Gelegenheiten, das Spiel zu gewinnen und nutzte sie deshalb nicht, weil den Dortmundern vor dem Bochumer Tor der letzte Schuss Kaltblütigkeit fehlte. Auch das gehörte zur Wahrheit dieses in der ersten Hälfte beiderseits furiosen Spiels, das der BVB erst nach der Pause dominierte – aber nicht mit der notwendigen Insistenz, Vehemenz und Konsequenz.

Und so blieb Cheftrainer Edin Terzic letztlich nichts anderes übrig, als an die Schiedsrichtergilde zu appellieren. „Ich fordere“, hob er hervor, „dass man in dieser Phase der Saison alles dafür tut, keine Fehlentscheidung zu treffen. Das hat heute nicht stattgefunden.“

Aufgeben aber im Kampf um den ersten Dortmunder Meistertitel seit 2012 wird die Borussia nicht. „Einige von uns, vielleicht auch ich“, sagte Terzic, „haben die vielleicht einmalige Chance in ihrem Leben, die Meisterschale endlich in der Hand zu haben.“

Darum weiterzukämpfen lohnt sich allemal. Auch wenn viele Bochumer Anhänger, seit Jahrzehnten freundschaftlich mit dem großen BVB-Rivalen aus dem Süden verbunden, nach Spielschluss hämisch sangen: „Deutscher Meister wird nur der FCB!“. Dem hielt Terzic vier Finger seiner rechten Hand entgegen, mit denen er dem Anhang der Schwarz-Gelben beim Blick auf die verbleibenden vier Spieltage dieser Saison signalisieren wollte: „Wir bleiben dran.“