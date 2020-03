Bundesligaklubs in der Krise : Überlebensstrategien im Hochrisiko-Betrieb

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Um dieser Dynamik ihre Wucht zu nehmen, könne der Gesetzgeber „zumindest insoweit helfen, als sehr kurzfristig die Insolvenzantragspflichten ausgesetzt werden sollen“, sagt Niering, der sich während der vergangenen Jahre zu einem Spezialisten für Pleiten in einer ganz besonderen Branche entwickelt hat: dem professionellen Fußball. „Insolvenzen in der ersten und zweiten Liga sehe ich derzeit nicht“, sagt der Fachanwalt für Insolvenzrecht zwar, „dennoch sorge ich mich auch in diesen Spielklassen um finanzschwächere Klubs.“ Und in tieferen Ligen geht es für viele Vereine derzeit tatsächlich um die bloße Existenz.