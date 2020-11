5:3-Sieg gegen Bremen : Wolfsburg gewinnt packendes Nordduell

Trauer um Diego Maradona : „Argentinien ist heute gestorben“

Überall in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires versammeln sich Menschen, um ihr Idol Diego Maradona zu betrauern. Der Ausnahme-Fußballer starb am Mittwoch im Alter von 60 Jahren. In Argentinien herrscht eine dreitägige Staatstrauer.