Aktualisiert am

Als ausgesprochen launisch ist Timo Werner während seiner 26 Lebensjahre bisher nicht aufgefallen. Divenhafte Anflüge sind keine bekannt, genauso wenig wie anderweitige Entgleisungen oder eine ausgeprägte Vorliebe für schadhaften Müßiggang. Vor diesem Hintergrund überraschte es, dass Werner nach dem 2:1 von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt davon sprach, „nicht immer der einfachste Charakter“ zu sein. Mehr noch, aufgrund seiner Wesenszüge benötige er „auch immer mal wieder einen Tritt in den Hintern“.

Bundesliga Liveticker

Trainer Marco Rose wisse das und handle entsprechend. Damit konfrontiert, riss Rose die Augen weit auf und gab sich so verwundert, wie er nur konnte. „Wenn er das so für sich wahrnimmt, ist das wahrscheinlich so“, sagte Rose, der bald darauf noch eine Neuigkeit erfahren sollte. Kurz nach dem Spiel hatte Werner erzählt, gegen Frankfurt zum ersten Mal seit Wochen ohne Schmerzen im Bein gespielt zu haben. Auch das sei ein Grund für seine starke Leistung gewesen, an deren Ende ein selbst erzieltes Tor und eine Vorlage standen.