Frankfurt im Trainingslager : „Mario Götze verschafft den anderen Luft“

Neue Saison, andere Wahrnehmung. Markus Krösche, dem Sportvorstand des Europa-League-Gewinners Eintracht Frankfurt, ist sehr wohl bewusst, dass sein Verein und dessen sportliche Protagonisten nach dem Triumphzug durch den zweitwichtigsten europäischen Fußball-Wettbewerb anders gesehen und viel höher eingeschätzt werden als zu Beginn der vorigen Bundesliga-Spielzeit.

Die endete für die Hessen im nationalen Wettbewerb mit Platz elf in der Liga nach zuletzt acht sieglosen Spielen genauso enttäuschend wie der DFB-Pokal-Wettbewerb, in dem die Eintracht schon in der ersten Runde am SV Waldhof Mannheim scheiterte.

Frankfurter Erfolge

Dass die Resultate in der Bundesliga- und Pokalkonkurrenz letztlich fast zur Nebensache wurden, versteht sich angesichts der Glanz- und Gloria-Auftritte in der Europa League, in der die Frankfurter weder von Betis Sevilla noch vom großen FC Barcelona noch von West Ham United und im Finale auch nicht von den Glasgow Rangers aufzuhalten waren auf dem Weg zum ersten deutschen Titel seit 25 Jahren in der Europa League, die zuvor als Uefa-Cup firmierte.

Das hat Folgen, die Krösche und seine Eintracht ab sofort gerne auf sich nehmen. „Die Gegner“, sagt der 41 Jahre alte Niedersachse, „werden sich auf den Europa-League-Sieger einstellen.“ Siege gegen die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner werden zur innerdeutschen Prestigesache. Frankfurter Erfolge in der Champions League, für die sich das Team am 18. Mai durch den Finalerfolg in Sevilla qualifiziert hat, werden den Spielern dagegen noch schwerer fallen als die europaweit bestaunten Erfolge in der Europa League.

„Champions League“, hebt Krösche hervor, „ist noch mal was anderes. Da werden Fehler deutlich eher bestraft als in der Europa League. Darauf bereiten wir die Spieler vor.“

Der Sportchef des basisorientierten Großklubs mit mehr als 110.000 Mitgliedern sieht seine Mannschaft aber besser als in der vorigen Spielzeit gerüstet, auch tief stehende Gegner aushebeln zu können. Angesichts erkennbar defensiv eingestellter Teams hatte Glasners erstes Aufgebot in der abgelaufenen Saison immer wieder Probleme, das eigene Spiel durchzusetzen. Nun sieht Krösche verheißungsvolle Personalkonstellationen voraus, die den Frankfurtern neue Möglichkeiten verschaffen werden, ihren Offensivfußball besser durchzusetzen.

Götze belebt

„Wir können vom System her mit zwei Spitzen spielen, um mehr Situationen in der Box zu kreieren“, sagte Krösche am Sonntagmorgen bei einem Pressefrühstück in Windischgarsten, dem oberösterreichischen Trainingslagerquartier während der kommenden Tage. Er verwies dabei gern auch auf die neuen Angreifer Lucas Alario und Randal Kolo Muani. So sei der bei Bayer 04 Leverkusen über Jahre bewährte argentinische Mittelstürmer ein klassischer Vollstrecker, während der 23 Jahre alte, vom FC Nantes gekommene französische Angreifer durch seinen Speed, seine Tiefenläufe und seine Rasanz in Eins-gegen-Eins-Situationen besteche.

Dazu belebe der von der PSV Eindhoven in die Bundesliga zurückgekehrte Mario Götze, 2014 der gefeierte deutsche Torschütze beim 1:0-Endspielsieg über Argentinien bei der Weltmeisterschaft in Brasilien, die offensiven Möglichkeiten der Eintracht durch seine Kunst, auch unter Druck den letzten oder vorletzten Pass spielen zu können. „Durch seine Präsenz verschafft er den anderen Luft“, sagt Krösche voraus, nachdem Götze beim 0:0 am Samstag im Test beim Linzer ASK seine Eintracht-Premiere mit einigen vielversprechenden Aktionen feierte.

Dass die Eintracht auch mit einer Doppel-Zehn aus Götze und dem Japaner Daichi Kamada erfolgreich sein könne, hält Krösche für denkbar. Andererseits gelten Kamada, Evan Ndicka und Filip Kostic, eine Ikone des Frankfurter Angriffsspiels, nach wie vor als Verkaufskandidaten, da deren Verträge Mitte 2023 auslaufen.

Gegenüber dem Fernsehsender Sky hob Krösche, der auch die wirtschaftliche Seite der in Coronazeiten heftig gebeutelten Frankfurter vor Augen hat, hervor: „Unser Ziel ist in erster Linie, sportlich erfolgreich zu sein. Trotzdem ist es nicht unser Ziel, Spieler ablösefrei gehen zu lassen.“ Kostic, Kamada und Ndicka gehörten zu den unentbehrlichen Stützen auf dem Weg zum Europa-League-Triumph.

Funktionierendes Kollektiv

Noch sind sie da und tragen durch ihre Präsenz dazu bei, dass der jetzige Kader mit neun neuen Kräften so hoch wie seit langem kein Frankfurter Aufgebot eingeschätzt wird. Der unverhofft spektakuläre Erfolg in der Europa League sei vor allem ein Verdienst des mannschaftlichen Zusammenhalts gewesen, sagte Krösche am Sonntag und habe auch „ganz stark“ mit solidarischen Profis zu tun gehabt, die nicht oder nur selten gespielt hätten.

„Deswegen ist es für mich wichtig, dass wir immer eine Gruppe haben, die funktioniert.“ Dafür steht auch Trainer Oliver Glasner, der seine Navigationskünste als Steuermann des Frankfurter Triumphs in der vergangenen Spielzeit hinreichend eindrucksvoll demonstriert hat. So soll es auch nun wieder werden.

„Für mich ist wichtig“, hob der viel Optimismus verbreitende Krösche hervor, „dass wir einen Kader haben, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir sportlich erfolgreich sind und dazu immer eine Gruppe, die untereinander funktioniert.“ Das sollte auch in der neuen, noch höhere Ansprüche stellenden Saison möglich sein.