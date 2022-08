Bayer Leverkusen ist Letzter : Dieser etwas rätselhafte Fußballverein

Bayer Leverkusen ist so schlecht in die Bundesligasaison gestartet wie nie zuvor. Dazu kommt das DFB-Pokal-Aus. Der Klub hofft, dass nur das Glück fehlte. Vielleicht aber gibt es ein anderes Problem.

Es ist nicht lange her, da klang Simon Rolfes noch recht begeistert vom Zustand der Leverkusener Bundesligamannschaft, die nach einer Pokalrunde und zwei Bundesligaspieltagen plötzlich ziemlich desillusioniert ist. Der Sportdirektor der Rheinländer hat ein exquisites Ensemble aus schnellen Dribblern, entschlossenen Arbeitern, Edeltechnikern und Unterschiedsspielern zusammengestellt, das an guten Tagen Ästheten verzaubern kann und im Frühjahr außerdem sehr konstant spielte.

Nach der ersten Qualifikation für die Champions League seit 2019 sei das Team in der Lage, auch an den weniger guten Tagen schnörkellos „einfach nur die Punkte“ einzusammeln, nahm Rolfes an. „Das hat die Mannschaft verstanden. Ich glaube, dass das ein wichtiger Entwicklungsschritt war.“ Diese Gedanken formulierte der Sportdirektor kurz vor den drei Pflichtspielniederlagen zum Saisonauftakt in einem Interview mit dem ­Vereinsmagazin, woraufhin das Team umgehend unmissverständlich klar machte, dass es ihr exakt an dem von Rolfes angesprochenen Pragmatismus mangelt.

Kein grundlegendes Problem

Noch ist die Saison so jung, dass zumindest die Ausrutscher in der Bundesliga gut repariert werden können. Aber so eine Woche als Tabellenletzter, der zudem als Champions-League-Teilnehmer bei einem Drittligaverein aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist, schlägt aufs Gemüt. Gerade in solchen Momenten sind Fußballtrainer immer auch Psychologen, die versuchen, Köpfe zu erreichen.

Also sagte der Leverkusener Chefcoach Gerardo Seoane am Tag vor der wichtigen Partie gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky): „Das ist vor allem eine Challenge, die wir annehmen wollen. Gegen diese Widerstände wollen wir uns durchsetzen.“ Ein grundlegendes Problem scheint bislang niemand hinter der Niederlagenserie zu sehen. Um die Köpfe frei zu bekommen, hat der Trainer während der vergangenen Tage unterschiedliche Kommunikationsformen eingesetzt.

Einige seiner Ansprachen seien „bestimmt“ gewesen, erzählte er, andere Botschaften habe er in „einem anderen Ton“ übermittelt, „um den Spielern zu helfen“. Der Werksklub erlebt Tage, in denen die höchste Trainerkunst gefragt ist, denn die Situation ist nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für Seoane selbst eine Bewährungsprobe. Wobei der 43 Jahre alte Schweizer noch hofft, dass sich der schlechteste Saisonbeginn der Leverkusener Bundesligageschichte schlicht mit diesem fußballspezifischen Phänomen namens „Spielglück“ erklären lässt.

Ergebnisse seien nicht planbar, Leistungen hingegen schon, sagen Trainer oft, und mit dem fußballerischen Niveau seines Teams war Seoane weder in Dortmund (0:1) noch gegen Augsburg (1:2) unzufrieden. „Wenn man die reinen Leistungen ohne die Ergebnisse anschaut, gibt es keinen Grund, auf Panik zu machen, überhaupt nicht“, sagte er diese Woche.

Leverkusener Komfortzone

Zugleich räumt er allerdings ein: „Das ist nur die halbe Wahrheit.“ Richtig ist nämlich auch, dass der Auftritt im Erstrundenspiel im DFB-Pokal erschreckend schlecht gewesen ist, bevor dann trotz einer Leistungssteigerung in der Bundesliga vor den gegnerischen Toren beste Chancen verschwendet wurden und in der Abwehr entscheidende Fehler passierten. Diese Befunde gehören ebenfalls zur Leistung und in gewisser Weise auch zu diesem etwas rätselhaften Fußballverein.

Es ist vielen Betrachtern unangenehm, in regelmäßigen Abständen diese alte Geschichte von der Leverkusener Komfortzone hervorzukramen, in der es sich gut leben lässt, wo aber manchmal das Energielevel ein paar Prozent absinkt. Etliche Male wurden überraschende Misserfolgsphasen dieses Vereins mit diesem Phänomen erklärt, manchmal auch von den Verantwortlichen selbst.

In diesen Augustwochen passt dieser Mechanismus nun abermals hervorragend als Erklärung für die kleine Bayer-Krise: Alles war so wunderbar über den Sommer hinweg. Die Freude über die Rückkehr in die Champions League vermischte sich mit dem Stolz darüber, keine wichtigen Spieler abgegeben und die Verträge mit Patrik Schick und Florian Wirtz verlängert zu haben. Seoane berichtete davon, wie schön es sei, mit einer Mannschaft in ein zweites Jahr zu gehen, so könnte man mehr und mehr an den Details statt an den Grundlagen arbeiten.

Weil sich fast alles wie gewünscht zusammenfügte und eine eingespielte Mannschaft fast ohne Verletzungen durch den Sommer gekommen war, wurden sogar ungewohnt offensive Ansprüche formuliert: Die Qualifikation für die Champions League ist ab jetzt das Minimalziel, und international wollen sie dauerhaft „zu den Top 16 gehören“, sagte Geschäftsführer Fernando Carro, der irgendwann einen Titel gewinnen möchte.

„Guter Spirit“

Der Versuch, über solche Botschaften Ernsthaftigkeit, Selbstvertrauen und ein Stück des gefürchteten bayerischen „Mir san mir“ in den Werksklub zu implantieren, ist erstmal schiefgegangen. Dabei scheint niemand richtig zu verstehen, wie das in dieser Situation passieren konnte. Denkbar ist, dass dem kaum veränderten Kader frische Impulse fehlen, die positiven Kräfte der Erneuerung sind oft unterschätzt worden.

Als Maßnahme gegen die Krise wurde sehr gewissenhaft und seriös gearbeitet, erzählte Seoane. „Die Mannschaft verhält sich so, wie ich mir das vorstelle. Sie hat die Enttäuschung richtig gelebt, sich damit beschäftigt und auch darüber gesprochen.“ Der Trainer selbst versucht unterdessen, „gewisse Reize zu setzen von der Emotion und der Mentalität her“, er spüre „einen guten Spirit“.

Die Gefahr, nach diesem Saisonstart eine wochenlange Aufholjagd bestreiten zu müssen, bleibt aber akut. Zumal mit dem rotgesperrten Torhüter Lukas Hradecky und dem verletzten Robert Andrich gegen Hoffenheim zwei Spieler ausfallen, die besonders wichtig für schwierig zu steuernde Faktoren wie „Emotion“ und „Mentalität“ sind.