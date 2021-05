Letzter Bundesliga-Spieltag : Bremen steigt ab, Köln in Relegation, Bielefeld gerettet

Am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison geht es im Abstiegskampf hoch her. Bremen spielt desolat und muss absteigen. Köln besiegt Schalke doch noch und bekommt eine weitere Chance. Und Bielefeld jubelt.

Am 25. Mai 1980 stieg Werder Bremen zuletzt ab, nun ist es wieder so weit: Eine gruselige Misserfolgsserie seit März stürzte Werder zunächst in den Keller, am Samstag folgte das 2:4 gegen Borussia Mönchengladbach als zehntes Spiel nacheinander ohne Sieg – auch Thomas Schaaf konnte in seiner einwöchigen Mission nicht verhindern, dass Werder in die Zweite Bundesliga muss.

Werder geht runter, ist finanziell schwer angeschlagen, hat keinen Trainer, wird die halbe Mannschaft auswechseln müssen – ein äußerst ungewisses Szenario an der Weser. Eingebrockt, weil die Vereinsführung um Sportchef Frank Baumann viel zu lange an Trainer Florian Kohfeldt festhielt. Es ging schlecht los, und nach der Pause ging es schlecht weiter.

Zwei Minuten und 45 Sekunden brauchte Lars Stindl zum 1:0 für Gladbach, sieben Minuten verstrichen in der zweiten Halbzeit, ehe Marcus Thuram aus acht Metern das 2:0 schoss. Bei Werder summierte sich all das, was seit dem letzten Sieg nicht läuft, dem 2:0 am 10. März bei Arminia Bielefeld.

Selke nutzt große Chance nicht

Schlechter Spielaufbau, Schlampigkeiten beim Passen, Schläfrigkeiten in der Abwehr und als Gipfel eine gruselige Chancenverwertung – wie Davie Selke den Ball in der 19. Minute nicht im Gladbacher-Tor unterbrachte, war eine Leistung. Yann Sommer lag am Boden, aber Selke schoss ihn nach Pass von Sargent aus fünf Metern an.

Diese Möglichkeit hätte bei erfolgreichem Abschluss vielleicht noch etwas bewirkt, so aber folgte Alibifußball, aber nichts, was wie Fußball als Mannschaftssport aussah – aus diesen Aktionen sprach nur Verunsicherung einer Mannschaft, die viel zu spät mit einem Trainerwechsel eine neue Führungskraft bekommen hat.

Ramy Bensebaini traf in der 58. Minute zum 3:0, Florian Neuhaus ließ das 4:0 in der 60. Minute folgen, Milot Rashica und Niclas Füllkrugs Treffer kamen zu spät. Spätestens ab jetzt gingen alle Blicke nach Köln, Werder konnte den 100 Zuschauern im Weserstadion nur wenig anbieten. Es waren Angestellte der Geschäftsstelle. Irgendwann schauten sie nur noch auf das Ergebnis in Köln und drückten Schalke die Daumen. „Wir schaafen das!“ – dieses Bremer Motto traf nicht zu.

Köln erzielte spät doch noch das 1:0 und zog mit dem Sieg über Schalke vorbei an Werder. Der FC spielt gegen den Dritten der zweiten Liga in der Relegation am kommenden Mittwoch und am nächsten Samstag um den Verbleib in der Bundesliga. Bielefeld, das auch noch gefährdet war, siegte 2:0 in Stuttgart und rettete sich.