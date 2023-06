Im Ausland schlummern die Milliarden, darauf spekuliert auch die Deutsche Fußball Liga. Aber seien wir mal ehrlich: Darmstadt? Heidenheim? Wer will das sehen in Schanghai? Eine Glosse.

Heidenheim und Darmstadt spielen in der kommenden Saison in der Bundesliga gegeneinander. Bild: picture alliance / Eibner-Pressefoto

Die Deutsche Fußball Liga (DFL), lese ich, ist ganz un­glücklich, fast untröstlich, weil Heidenheim und Darmstadt in die Bundesliga aufgestiegen sind. Warum? Weil es für die Bundesliga, das haben wir in den vergangenen Wochen oft genug gehört, vor allem um die Auslandsvermarktung geht, die ist wichtiger als alles andere. Da schlummern die Milliarden, Menschen und Dollar, und die will die DFL natürlich nicht den Engländern und Spaniern überlassen.

Aber ausgerechnet jetzt klettern Heidenheim und Darmstadt ins Obergeschoss des deutschen Fußballs, während Schalke und die Hertha aus Berlin wieder einmal in die zweite Liga abstürzen, die nirgendwo auf der Welt irgendjemanden interessiert. Hamburg und Stuttgart irren noch umher auf der Suche nach einem Platz in der ersten oder zweiten Klasse, an diesem Montag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Relegation, bei Sat.1 und Sky) fällt die Entscheidung. Und jetzt liest man, dass ein Spiel zwischen Hamburg und Berlin weltweit quasi ein richtiger Knaller sei, fast wie Dortmund, the biggest loser, gegen den FC Bayern Hoeneß.

Nur Ratlosigkeit in Schanghai

Solche Matches made in Germany soll man dann in rund 200 Ländern im TV sehen, wenn ich die Zahl recht in Erinnerung habe. Eine Zahl, die mir bekannt vorkommt. Vor Kurzem nämlich war ich bei einem Boxabend in der Stadthalle in Offenbach, da schlug sich im Hauptkampf Luca Cinqueoncie aus der Nachbarschaft mit Joseph Maigwisya aus Tansania, und der Streamingdienst DAZN übertrug den Abend, wie der Ringsprecher stolz verkündete, in – Sie werden es ahnen – 200 Länder. Da kann sich die DFL natürlich eine Scheibe abschneiden. Aber sie hat ja recht.

Heidenheim und Darmstadt sind ein Problem, was die Auslandsvermarktung betrifft. Wenn du zum Beispiel in Schanghai auf der Straße einen fragst, was verbindest du mit dem 1. FC Heidenheim, und was sagst du überhaupt zum neuen Stadion am Darmstädter Böllenfalltor, ist doch schick geworden, da gibt es jetzt auch fließendes Wasser und so­gar ein paar Business-Seats. Wenn du das in Schanghai fragst, dann erntest du nur Ratlosigkeit.

Heidenheim? Darmstadt? Dann fragen die Schanghaier zurück: Was ist denn mit Hamburg und Berlin, diesen Big-City-Weltklubs? Von denen ha­ben wir Schals daheim und Trikots, warum kommen die nicht im Fern­sehen bei uns, dafür würden wir glatt einen Tag Urlaub nehmen, und die Fans in 199 weiteren Ländern natürlich auch.

Dann müssen wir zu un­serem Bedauern sagen: Die kicken in der zweiten Liga, wobei der HSV noch diese Chance in der Relegation hat, die er aber wie gewohnt verspielen wird. Nun ja, sagen die Passanten dann in Schanghai, dann schauen wir halt weiter Real gegen Barca und City gegen Liverpool. Jetzt steht die DFL natürlich dumm da. Und wer ist schuld daran? Heidenheim und Darmstadt.