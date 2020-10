Nur Remis gegen Bremen : Was die Eintracht alles schuldig blieb

Das Versprechen war da. „Ich bin sicher, dass wir nach der deftigen Niederlage ein komplett anderes Bild abgeben.“ Die Ankündigung von Eintracht-Trainer Adi Hütter war deutlich. Doch seine Mannschaft hat gegen Werder Bremen eben nicht ein komplett anderes Bild abgegeben. Nach dem 0:5 vor Wochenfrist beim FC Bayern München gab es am Samstag in der Frankfurter Arena ein 1:1 gegen Werder Bremen.

Vorausgegangen war dem Remis gegen den Tabellennachbarn eine bedenkliche Vorstellung in der ersten Halbzeit. Die Eintracht zeigte in diesem Spielabschnitt ihre schlechteste Saisonleistung. Immerhin: Nach dem Wechsel gab es Aufwärtstendenzen. Vor allem aber: André Silva mit seinem vierten Saisontor in der 65. Minute verhinderte weiteres Ungemach für die Eintracht, die in der 51. Minute durch den Treffer von Joshua Sargent in Rückstand geraten war.