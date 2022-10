Frankfurt in Bochum gefordert : Eintracht ohne Angst vor doppelter Last

Das Erfolgsrezept für Bochum? „Nicht auf die Tabelle schauen.“ So sieht es jedenfalls Eintracht-Trainer Oliver Glasner. Dass die Frankfurter, gerade erfolgreich das Königsklassen-Prüfsiegel gegen Tottenham erhalten, gegen den Tabellenletzten der Bundesliga antritt, hat für den Österreicher keine Bedeutung für den Ausgang des Matches an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky). In der Bundesliga könne der Letzte jederzeit den Ersten schlagen. Und die Eintracht ist „nur Sechster“ vor dem neunten Spieltag. Die volle Konzentration und Leidenschaft seien also erforderlich.

Aber das umzusetzen ist leichter gesagt als getan, vier Tage nach so einem Höhepunkt wie Tottenham, worauf auch Torwart Kevin Trapp hinweist. „Es ist für den Kopf schwierig, so schnell wieder alles abzurufen. Aber im Endeffekt kommt es genau darauf an.“ In der vergangenen Saison verlor die Eintracht in Bochum 0:2, vier Tage nach einem Europakpokalerfolg gegen Olympiakos Piräus.

Lauffauler VfL

Aber ein grundsätzliches Problem hatte die Mannschaft nicht mit der Doppelbelastung durch Europa League und Liga. Bis in das Frühjahr hinein punktete die Eintracht nach Europapokalbegegnungen recht zuverlässig im nationalen Wettbewerb. Erst als es in den letzten K.o.-Runden um den großen Coup ging und in der Bundesliga kein Weg mehr nach oben führte, konzentrierte man sich auf Europa und es setzte Niederlagen in der Liga.

Die Ausgangssituation vor einem Jahr gegen Bochum war aber auch eine ganz andere. Der VfL befand sich als Aufsteiger in einem Stimmungshoch und die Eintracht hatte sich unter ihrem neuen Trainer Glasner noch nicht gefunden. Diesmal freuen sich die Frankfurter über ihre gute Form und die Bochumer sind ziemlich am Boden. Der Trainerwechsel von Thomas Reis zu Thomas Letsch hat nicht auf Anhieb zu einer Verbesserung geführt. Im Gegenteil – das 0:4 gegen RB Leipzig war eine der schwächsten Vorstellungen der Bochumer in dieser Saison überhaupt.

Ihre große Schwäche laut Statistik: Die VfL-Profis gehören zu den lauffaulen der Liga. Sie rissen die drittwenigsten Kilometer insgesamt herunter und unternahmen die zweitwenigsten intensiven Läufe. Für Trainer Letsch ein Ansatzpunkt: „Die Bayern können es sich leisten, bei ihrer Klasse und ihren langen Ballbesitzphasen, nicht so viel zu laufen. Für einen Tabellenletzten kann es nicht sein, die drittwenigsten Kilometer gemacht zu haben.“

Aber die Probleme des VfL sind vielschichtig. Man musste in der laufenden Saison bislang die meisten Gegentreffer (23) insgesamt hinnehmen und die meisten Gegentore nach ruhendem Ball (10). Bochum ließ am meisten Torschüsse zu (160), hat die wenigsten hohen Ballgewinne aller Teams (46), erzielte am wenigsten Tore (5) und hat mit sieben Prozent die schlechteste Chancenverwertung. Dass mit Riemann der Torwart die meisten Pässe (398) bisher spielte, darf auch als ausgesprochen schlechtes Zeichen gewertet werden.

Eintracht-Trainer Glasner hält die Bochumer trotz allem für einen gefährlichen Gegner. Sehr kampfstark seien sie und sie böten nur sehr wenige Räume an. Nun ja, ein bisschen was muss man von jedem Bundesligagegner erwarten können.

Die Eintracht hat jedenfalls mit Kamada und Götze Spielmacher, die eine Abwehr mit ihren Pässen auszuhebeln verstehen und mit Lindström und Knauff sehr schnelle Dribbler, die über außen durchkommen können. Sie alle Vier in der Startelf aufzubieten wäre eine probate wie mutige Personalentscheidung von Glasner, da mit Borre als Spitze noch eine fünfte Offensiv-Kraft hinzukommt und es anspruchsvoll für die Spieler wäre, die Defensiv-Balance zu wahren. Kristijan Jakic und Luca Pellegrini wären defensivere Alternativen für die Außenbahnen.

In welcher Formation Glasner die Partie in Bochum auch angeht, Lucas Alario wird zunächst wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen. Der für 6,5 Millionen Euro von Bayer Leverkusen verpflichtete Argentinier hat sich seinen Arbeitsplatz in Frankfurt ganz sicher anders vorgestellt. Er wechselte vom Rhein an den Main in dem Glauben, mehr Spielzeit zu erhalten. Nun ist es noch weniger geworden. War es Schick in Leverkusen, ist es Kolo Muani, an dem der 30 Jahre alte Argentinier nicht vorbeikommt.

Aber auch Borre hat ihm etwas voraus – seine großen Fähigkeiten im Pressing. Alario ist rein auf das Toreschießen spezialisiert und hat keine Sekundärtugenden, die für die Mannschaft von wert sind. So wird der Argentinier erst im Notfall als Brechstange interessant – der Notfall ist zuletzt aber kaum aufgetreten und wenn, traute Trainer Glasner eher anderen noch eine entscheidende Aktion zu. Denn in den wenigen Einsatzminuten zu Saisonbeginn wirkte er als Brechstange nicht sehr überzeugend. Was Alario wegen seiner mangelnden Spielpraxis nur schwer vorzuwerfen ist, andererseits hilft ihm die Entschuldigung nicht weiter.

Die Voraussetzungen stehen jedoch in Bochum nicht schlecht, dass der Torjäger in der zweiten Halbzeit eine Chance erhält. Führt die Eintracht deutlich, kann sie einen der viel beschäftigten Offensivspieler schonen, brauchen die Frankfurter dringend noch ein Tor, könnte Alario gegen die extrem defensiven Bochumer seinen Torriecher ausprobieren.