Dortmund gegen Bayern : Spitzenspiel ohne Sturmspitzen

Bayern München und Borussia Dortmund haben sich immer auch über ihre „Neuner“ definiert. Das ist nun anders. Über den Klassiker ohne Mittelstürmer – und das, was in der Box verlorengeht.

Schießen ihre Tore längst woanders: Erling Haaland (links) in Manchester, Robert Lewandowski in Barcelona. Bild: picture alliance / sampics / Stefan Matzke

Manchmal, wenn Mi­chael Rummenigge mit seiner Fußballschule durch Deutsch­land reist, muss er mit dem Kopf schütteln. Neulich etwa erzählte ein Vater, dass in den Trainingsspielen seines Sohnes nur noch zwei bis drei Ballkontakte erlaubt seien. Dann: passen. Und wenn man Rummenigge anruft und fragt, antwortet ein Mann, der sich sorgt, dass das Spiel durch die Passsucht nicht nur das Besondere verlieren könnte, sondern vielleicht auch das Essentielle: Tore.

In seinen zwölf Bundesligasaisons mit München und Dortmund spielte Rummenigge, 58 Jahre alt, mit großen Stürmern. Mit seinem Bruder Karl-Heinz (162 Tore in 310 Spielen). Mit Dieter Hoeneß (127 Tore in 288 Spielen). Mit Frank Mill (123 Tore in 386 Spielen).