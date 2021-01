Was Christian Streich für Freiburg so wichtig macht

Trainer-Ikone der Bundesliga : Was Christian Streich für Freiburg so wichtig macht

Wenn Christian Streich nach den Auftritten seines SC Freiburg glücklich ist wie am Samstag nach dem 3:1-Sieg seiner Mannschaft bei der TSG 1899 Hoffenheim, offenbart er sein Hochgefühl unverstellt und mit einer anrührenden Natürlichkeit. Der Trainer des Tabellenneunten der Fußball-Bundesliga versteckt sich nie. Weder an guten noch an schlechten Tagen, wenn er mit sich, den Seinen und den Schiedsrichtern herumgrantelt. Dafür ist er viel zu authentisch. Der 55 Jahre alte Fußballlehrer, der einst ein Lehramtsstudent der Fächer Sport, Germanistik und Geschichte war, mag die Menschen, mit denen er tagtäglich zu tun hat.

Bundesliga Liveticker

Seine Spieler, die er wie ein fürsorglicher Vater einer Großfamilie um sich schart, lassen sich in diesen Wochen wieder einmal von dem ganz besonderen Geist, der dem Innenleben des Sport-Clubs eigen ist, betören. Vier Wochen, nachdem sie ob einer Reihe von schwächeren Spielen am Rand der Abstiegszone angekommen waren, sind sie nach nun vier Siegen en suite in der Nähe der Tabellenplätze angekommen, die die Qualifikation für die Europa League verheißen. Darüber spekulativ zu reden, ist indes in Freiburg tabu. So sagte denn auch Kapitän Christian Günter nach dem Sinsheimer Erfolgserlebnis durch die Treffer von Santamaria (7. Minute), Grifo (34./Handelfmeter) und Adams per Eigentor (42.), das durch Bebous Schuss zum 1:3 (58.) nicht beeinträchtigt wurde: „Wenn ich jetzt anfange zu träumen und der Trainer hört es, dann weiß ich nicht, ob ich nächste Woche noch spiele.“