Schalke 04 in der Krise : Auf der Suche nach einer Vision

Als der FC Schalke 04 um 10:18 Uhr am Sonntagmorgen bekanntgegeben hatte, dass die Zusammenarbeit mit dem Trainer David Wagner nicht fortgesetzt werde, da richtete sich die Aufmerksamkeit vieler Begleiter des Revierklubs auf eine Talkshow im Fernsehen. Bei Sky war Ralf Rangnick zu Gast, der schon zweimal als Trainer in Gelsenkirchen arbeitete, der oft erzählt hat, wie sehr ihm dieser Klub ans Herz gewachsen war und dessen Name nun viele Schalker Hoffnungen antreibt.

Denn Rangnick steht für eine Vision, die andere für Wagners Nachfolge gehandelte Kandidaten wie Manuel Baum, Dimitrios Grammozis, Sandro Schwarz oder Marc Wilmots nicht zu bieten haben: eine konkrete Aussicht auf einen Ausweg aus dem königsblauen Pfusch, der den Stoff für das wohl größte Krisenepos liefert, den die Bundesliga im Jahr 2020 zu bieten hat.