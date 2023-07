Am Beispiel des Verteidigers Lucas Hernández zeigt sich, wie schwer es der deutsche Meister mittlerweile im internationalen Wettbieten hat. Verschiebt der Klub in diesem Sommer seine Grenzen?

In der großen Geschichte des FC Bayern München wird der französische Fußballspieler Lucas Hernández wohl nur eine Nebenfigur eines kleinen Kapitels bleiben. Sein Schaffen: 107 Spiele seit der Saison 2019/2020 – das war das, was sein Körper leisten konnte. In der nächsten Saison, das steht seit Sonntag fest, wird er nicht mehr für den FC Bayern München, sondern für Paris Saint-Germain spielen. Und doch ist dieses kleine Kapitel der großen Geschichte auch für die Gegenwart interessant – weil sich an der Nebenfigur Lucas Hernández ganz gut erzählen lässt, wo im internationalen System der deutsche Fußballmeister stand und steht.

Es war eine Grenzverschiebung, als die Münchner im März 2019 das wichtigste Detail des Deals mit Hernández, dem Verteidiger von Atlético Madrid, veröffentlichten. Die Ablösesumme: 80 Millionen Euro, Bundesliga-Höchstwert, bis heute. Und weil das Gehalt ebenfalls sehr gut gewesen sein soll (mindestens 15 Millionen Euro pro Saison), fragten sich einige: Ist das noch derselbe FC Bayern, der im Sommer 2014 den Mittelfeldspieler Toni Kroos fortschickte, weil er diesem – so schrieb das der Berater Volker Struth später in seinem Buch – nicht mehr als 6,5 Millionen Euro pro Saison überweisen wollte?