Neues Angebot für Fußballprofi : Verlässt Filip Kostic Eintracht Frankfurt?

Aktualisiert am

Geht es jetzt bei Filip Kostic, den West Ham United verpflichten will, ganz schnell? Oder bleibt der Flügelspieler am Ende doch wieder in Frankfurt? Wie zuletzt jedes Mal. Eintracht-Kapitän Sebastian Rode hat es vor ein paar Tagen auf den Punkt gebracht, als er über seinen Teamkollegen ohne Groll, aber mit einem Grinsen sagte: „Das ist ja eine Never-Ending-Story.“ Ausgang offen.

Wechselgerüchte gibt es bei Kostic in jeder Transferperiode, es ist zum Dauerthema geworden. Vor einem Jahr wollte sich der 29 Jahre alte Serbe Lazio Rom anschließen. Doch die Frankfurter Vereinsverantwortlichen konnten kurz vor Schluss der Transferperiode einem Zehn-Millionen-Euro-Angebot der Italiener nichts abgewinnen. Aus der beruflichen Veränderung von Kostic wurde gezwungenermaßen nichts.