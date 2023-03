Aktualisiert am

Ob er sich weiterhin langfristig an Eintracht Frankfurt bindet, hat Oliver Glasner noch nicht entschieden. Bild: AFP

Im Vergleich zu seinen Vorgängern ist Oliver Glasner ein ausgesprochen geselliger Zeitgenosse. Er genießt die Vorzüge, die ihm Frankfurt zum Ausgehen bietet, wohnt mitten in Sachsenhausen, kennt sich aus in der Gastro-Szene und mag es, wenn eine Pause bei der Fußballarbeit machbar ist, um einen Abstecher in ein Café einzulegen. Er ist gerne unter den Menschen, begegnet ihnen zugewandt, beantwort geduldig Fragen und steht für Fotos zur Verfügung.

Marc Heinrich Sportredakteur.



Auch das erklärt, neben sportlichen Erfolgen, die sich seit seinem Antritt vor zwanzig Monaten einstellten, seine Beliebtheit. Die ihm entgegengebrachte Anerkennung trägt bei zur in der Stadt verbreiteten Meinung, dass sich mit Glasner und der Eintracht zwei Partner gefunden haben, die zueinander passen und eigentlich langfristig verbunden bleiben sollten. Ob es so kommt, bleibt abzuwarten.