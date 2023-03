In den Gemäuern der Alten Försterei kennt sich Christopher Lenz bestens aus. Fünf Jahre hat der gebürtige Berliner für den 1. FC Union gespielt, 2019 war er mit dem Klub in die Bundesliga aufgestiegen, ehe er zwei Jahre später zur Eintracht nach Frankfurt wechselte. Am Sonntag schlich Lenz bedrückt durch die Innenräume seiner alten Wirkungsstätte. „Es ist schwer zu verstehen, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben“, sagte er nach dem 0:2 seiner Eintracht beim 1. FC Union. Nun, so schwer war die Niederlage gar nicht zu verstehen, reduzierte sie sich doch auf eine viel zitierte Erkenntnis, die Frankfurts Trainer Oliver Glasner wie folgt zusammenfasste: „Schon klügere Köpfe haben gesagt, wenn du vorne keines machst und hinten welche bekommst, verlierst du das Spiel.“

Wie tief der Frust über die unnötige Niederlage saß, zeigte auch auch darin, dass dies der längste Satz war, den der sonst so eloquente und wortgewandte Glasner nach diesem Spiel sprach. „Heute ist es besser den Mund zu halten, sonst könnte alles, was ich sage, gegen mich verwendet werden“, sagte Glasner und antwortete hernach einsilbiger als Götz George in der Rolle des Horst Schimanski. Nach wenigen Minuten war die Fragerunde mit den anwesenden Reportern beendet. Das vierte Spiel hintereinander ohne Sieg warf auf Frankfurter Seite einige Fragen auf.

Die naheliegendste nach dem kräftezehrenden Auftritt unter der Woche in Neapel (0:3) verneinte Christopher Lenz. Müdigkeit? „Nein, das hat überhaupt keine Rolle gespielt“, sagte er. Was dann? Frankfurt hatte in der ersten Halbzeit beste Möglichkeiten vergeben, durch Spieler, die „sonst das Tor im Schlaf treffen, die eine enorme Qualität im Abschluss besitzen“, wie Lenz sagte. Zunächst verfehlte Randal Kolo Muani (16.) im Anschluss an einen Freistoß, dann rettete Unions Torwart Frederik Rönnow gegen Daichi Kamada (34.) und später war es wieder der agile Kolo Muani, der den Ball per Kopf nicht im gegnerischen Tor unterbringen konnte (39.).

Hervorragende Konter

Der Angreifer war einer von zwei Neuen, die Frankfurts Trainer Glasner im Vergleich zum Auftritt in der Champions League brachte. Der andere war Verteidiger Hrvoje Smolcic, zudem kehrte er Berlin zum bewährten System mit Dreierkette in der Defensive zurück. Vieles von dem, was die Eintracht in der ersten Halbzeit zeigte, passte. Nur eben nicht das Verwerten der Torchancen. Gegen eine Mannschaft wie den 1. FC Union ist das besonders bitter, weil die Berliner bekanntlich hervorragend verteidigen und Konter ausspielen können. Einen dieser Gegenstöße hätte Sheraldo Becker beinahe früh zur Führung genutzt. Der Angreifer schlich sich im Rücken der Frankfurter Abwehr in Richtung Tor, verfehlte dieses aber mit einem Schuss aus spitzem Winkel (13.).

Wie wichtig ein erstes Tor für die Eintracht gewesen wäre, ließ sich beim Spiel der Berliner am Donnerstag in Saint-Gilloise (0:3) beobachten. Dort fand Union nach Rückstand kaum Antworten, vor allem nicht aus dem Spiel heraus. Was die Mannschaft von Trainer Urs Fischer dagegen besser kann als jede andere in der Bundesliga, ist das Verwerten von ruhenden Bällen. Nach sogenannten Standardsituationen, also Ecken, Einwürfen, Elfmetern oder Freistößen hat sie mehr Tore erzielt als alle Konkurrenten. Gegen Frankfurt kam ein weiterer Treffer hinzu. Im Anschluss an eine Ecke landete der Ball vor den Füßen von Rani Khedira und schon lang die Eintracht in Rückstand (53.).

Fortan hatte Union genau jene Konstellation, welche die Mannschaft so liebt. Frankfurt musste mehr investieren, mehr öffnen, dadurch boten sich automatisch Räume für Konter. Einen nutzte Becker zum vermeintlichen 2:0 (68.), doch der Abseitspfiff rettete die Eintracht vorerst. Etwas später half den Frankfurtern aber niemand mehr. Wieder entwischte ein Berliner, dieses Mal war es der eingewechselte Kevin Behrens.

Sein Schuss trudelte die letzten Zentimeter über die Linie. Kevin Trapp hatte seine Beine zwar noch pariert, aber nicht genügend, um das Tor zu verhindern (75.). Die Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient. Frankfurt zeigte in der zweiten Halbzeit eine schwache Leistung. Eine richtige Torchance konnten sich die Gäste nicht herausspielen.

Vieles wird die Eintracht nach der anstehenden Länderspielpause und vor dem kommenden Aufeinandertreffen besser machen müssen. Anfang April geht es abermals gegen Union. Dann im Viertelfinale des DFB-Pokals, dann in Frankfurt. „Das ist jetzt eine Phase, da müssen wir durch und das werden wir auch schaffen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche. Damit war er noch der zuversichtlichste Frankfurter an diesem völlig missglückten Nachmittag.