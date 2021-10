Union Berlin in der Bundesliga : Es geht eisern aufwärts

Im Berliner Südosten grenzt der Müggelsee, ein idyllisches Biotop, an die große Stadt. Urs Fischer zieht sich gern dorthin zurück, um die Ruhe zu genießen und zu entspannen. Obwohl sich der See in unmittelbarer Nähe zu seinem Arbeitsort, dem Stadion An der Alten Försterei befindet, blieb ihm in den vergangenen Wochen nicht viel Zeit für ausführliche Besuche. Wie auch? Fischer ist mit seiner Mannschaft vom 1. FC Union Berlin ständig auf Reisen. Rotterdam, Stuttgart, Mannheim lauteten die jüngsten drei Spielorte, besucht innerhalb von nur sechs Tagen.

Kaum wieder zu Hause, wartet auf Fischer und seine Spieler schon wieder die nächste Herausforderung, größer könnte sie kaum sein. An diesem Samstag kommt der FC Bayern (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) zu Besuch, nach dem Pokaldebakel in Mönchengladbach (0:5) sind die Münchner auf Wiedergutmachung aus. Für Fischer spielt das desaströse Ergebnis des Gegners aber keine Rolle.

„Ob die jetzt mit einer speziellen Wut im Bauch kommen, ändert nichts daran, dass wir einen außergewöhnlichen und die nicht ihren besten Tag haben dürfen“ sagt Unions Trainer. Bayern werde seinen Spielern alles abverlangen. „Wir werden Phasen im Spiel haben, wo wir leiden und aushalten müssen“, sagt Fischer. Anders sei diesem Gegner nicht beizukommen, den Unions Trainer als „die beste Mannschaft zurzeit“ bezeichnet.

Fischers Worte in Bezug auf die Münchner kommen nicht von ungefähr, so ziemlich jedes Team beansprucht die Außenseiterrolle für sich, wenn es gegen den Fußball-Rekordmeister geht. Im Fall des 1. FC Union wirkt das jedoch mittlerweile wie Untertreibung, gemessen an den Zahlen jedenfalls. In der vergangenen Saison waren die Berliner die Einzigen, gegen die der FC Bayern zwei Mal nicht gewinnen konnte. Beide Spiele endeten 1:1. Im eigenen Stadion ist Union seit 21 Spielen ungeschlagen, in dieser Saison musste Torwart Andreas Luthe daheim nur zwei Gegentore hinnehmen.

Die beeindruckenden Werte sind nur ein Aspekt der Berliner Entwicklung, die in diesem Herbst ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. Seit vier Jahren geht es für Union nur Richtung Spitze. Nach dem Aufstieg folgte der souveräne Klassenverbleib. Das vermeintlich schwierige zweite Jahr wurde nicht zur Zäsur, sondern zur Erfolgsgeschichte, Platz sieben bedeutete die Qualifikation für die neu geschaffene Europa Conference League.

An die Leistungen aus dem Vorjahr knüpft Union in dieser Spielzeit an, trotz der hohen Belastung mit Spielen im Rhythmus von drei Tagen. Union empfängt als Fünfter den FC Bayern und muss sich langsam daran gewöhnen, zur erweiterten Spitzengruppe der Liga gezählt zu werden.

Umso erstaunlicher für eine Mannschaft, von der vor der Saison nicht klar war, was von ihr zu halten ist. Nach dem erfolgreichen Abschneiden folgte im Sommer ein Umbruch. Zwölf Spieler gingen, vierzehn Spieler kamen. Nichts Neues beim 1. FC Union, auch nicht in dieser Vielzahl. Personalwechsel ist Methode, seit Oliver Ruhnert für den Kader verantwortlich ist und der Trainer Fischer heißt.

Von der Mannschaft, die Fischer 2018 übernahm, sind aktuell noch fünf Spieler übrig. Wichtiger als die Frage, wie viele Spieler ausgetauscht werden ist für Fischer und Ruhnert, von wem man sich trennt. Meist sind es sogenannte Rollenspieler, deren Abgang sportlich wie in der Kabine kein Vakuum hinterlässt. Wirklich gern vermieden hätten die Berliner nur den Wechsel von Robert Andrich, den es zu Bayer Leverkusen zog. Ansonsten konnten alle Wunschspieler gehalten werden.

„Wir verfügen inzwischen über ein Gerüst von erfahrenen Spielern, die es den Neuen leicht machen, sich zu akklimatisieren“, sagt Max Kruse. Dazu zählen Kapitän Christopher Trimmel, Innenverteidiger Marvin Friedrich oder Mittelfeldspieler Grischa Prömel. Kruse muss wissen, wie es um die Berliner Willkommenskultur bestellt ist. Vor der vergangenen Saison war er zu Union gekommen und fand sich in der neuen Umgebung sofort bestens zurecht. Seitdem ist Kruse Unions wichtigster Offensivspieler, der ehemalige Nationalspieler überzeugt als Torschütze und Vorbereiter. Gegen Bayern ist sein Einsatz aber fraglich. Am Freitag verletzte er sich im Training und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Genau für solche Situationen hat Ruhnert den Kader qualitativ wie quantitativ verstärkt. Und zum ersten Mal auch größere Ausgaben nicht gescheut. Vom FC Liverpool wurde der einstige Leihspieler Taiwo Awoniyi fest verpflichtet. Kolportiert wird eine Ablöse von rund 6,5 Millionen Euro. Teurer war kein Spieler in der Geschichte des 1. FC Union Berlin. Gelohnt hat sich der Transfer schon jetzt, Awoniyi ist mit sieben Toren Unions bester Schütze.

Unter der Woche durfte der Nigerianer beim 3:1 im Pokal bei Waldhof Mannheim von der Bank kommen; weil man in drei Wettbewerben vertreten ist, bekommen die meisten Profis im Kader auch abseits des Ligaalltags ausreichend Spielzeit. Das hält die Stimmung hoch und trägt zum gegenwärtigen Erfolg bei. „Wir haben versucht, bestmöglich zu regenerieren“, sagt Fischer. Inwiefern das für ihn selbst gilt, sagte er nicht. Der Müggelsee wird wohl weiter auf ihn warten müssen.