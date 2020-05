Bundesliga und Corona-Krise : RB Leipzig will wieder ins Mannschaftstraining einsteigen

Noch ist nicht entschieden, ob und wie es in der Fußball-Bundesliga weitergeht. RB Leipzig will auf alle Fälle vorbereitet sein und dafür wieder mit der ganzen Mannschaft trainieren. Doch so einfach ist das nicht.

Der Fußball-Bundesligaklub RB Leipzig plant bereits für den Beginn der kommenden Woche die Rückkehr ins Mannschaftstraining. Am Freitag und am Montag unterziehen sich alle Spieler einem Corona-Test, der in einem Berliner Labor untersucht wird. „Der Plan ist, am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen, insofern alle Tests negativ sind“, sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Freitag. Derzeit trainiert RB in Kleingruppen ohne Körperkontakt.

Mintzlaff betonte zudem, die Bedeutung der Fortsetzung der Bundesliga. „Wir brauchen das TV-Geld, um zu überleben und das ist der Grund, warum wir wieder Fußball spielen wollen“, sagte der 44-Jährige. Als Starttermin setzt er auf den 16. Mai, man habe zuletzt positive Signale aus der Politik erhalten. Dass dann weniger als zwei Wochen Mannschaftstraining zur Verfügung stünden, sieht Mintzlaff als unproblematisch. „Wir sind nicht in der Situation für Wunschszenarien, es hätte auch eine Woche gereicht. Wir wären auch am 9. Mai bereit gewesen“, sagte der frühere Leichtathlet.

Derweil geht Mintzlaff von einem weiteren Gehaltsverzicht der Profis aus. Bisher verzichten die Spieler bis zum Saisonende auf zehn Prozent ihres Gehalts. „Ich kann das nicht vorschreiben, aber ich gehe davon aus, dass die Spieler über den Juni hinaus auf Gehalt verzichten werden“, sagte Mintzlaff. Für den Vorstand wie auch Sportdirektor Markus Krösche und das Trainerteam um Julian Nagelsmann gelte das bereits. Da verzichte man bereits bis zum Jahresende auf Teile des Gehalts.

Mintzlaff plädierte zudem dafür, Dinge wie Gehälter und Beraterhonorare in der aktuellen Krise zu hinterfragen. „Die Spirale wurde immer weiter nach oben gedreht und es ist momentan für den Fan nur noch schwer nachzuvollziehen. Jetzt ist der Zeitpunkt für dieses Thema“, sagte Mintzlaff und stärkte Christian Seifert den Rücken. Der Liga-Boss hatte im F.A.Z.-Interview eine Debatte über gedeckelte Gehälter angestoßen.