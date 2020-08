Bundesliga-Klassiker : Dortmund gegen Bayern vor Fans?

Aktualisiert am

Die Sportfunktionäre geben die Hoffnung nicht auf: Kommt bald die Rückkehr der Fans in die Stadien? Bild: dpa

Von einem Rückschlag wollten die Bosse der Fußball-Bundesliga nichts wissen. Das Ergebnis des Corona-Gipfels der Bundesregierung wertete Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke viel eher als „klares Signal“, mit einer baldigen Rückkehr der Fans in den Stadien rechnen zu können. Sein Kollege Alexander Wehrle vom 1. FC Köln war ebenfalls „sehr zuversichtlich“. Im November, so ihre Lesart der Dinge, werden die Stadiontore geöffnet. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) teilte am Freitag mit, dass sie für „verbindliche Gespräche hinsichtlich eines bundeseinheitlichen Verfahrens“ bereitstehe.

Dabei hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten bei der Konferenz am Donnerstag keinen Stichtag festgelegt. Sie nahmen die Bundesliga und alle weiteren bundesweiten Sportveranstaltungen lediglich vom Beschluss aus, dass Großveranstaltungen bis Jahresende untersagt bleiben. Trotzdem sieht Watzke „ein Zeichen der Politik, dass man ab Anfang November wieder mit Zuschauern spielen möchte“, wie er gegenüber der „WAZ“ erklärte. Einen besseren Zeitpunkt könnte es aus Sicht des Fußballs kaum geben: Am 7. November treffen der BVB und Bayern München aufeinander.

Größer sind die Sorgen in den Profiligen der anderen Ballsportarten, wo die Zuschauereinnahmen eine deutlich größere Rolle spielen. „Die Aufregung ist groß“, sagte etwa Geschäftsführer Frank Bohmann von der Handball Bundesliga (HBL). „Man spielt hier schon mit der Geschäftsgrundlage eines jeden Klubs.“ Die HBL setzt dennoch weiter darauf, schon zum Saisonstart am 1. Oktober mit Hilfe von schlüssigen Hygienekonzepten die Zulassung von Zuschauern zu ermöglichen. Im Eishockey und Basketball starten die Ligen erst im November. Auch für sie gibt es also Grund zur Hoffnung.