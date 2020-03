Bundesliga und Corona : Game Over: Die Chronik einer Überforderung

Seit Freitagnachmittag ist klar: Auch in der Bundesliga ruht der Ball. Doch der Weg zur Entscheidungsfindung war lang und zäh.

Samstag, 7. März

53.877 Zuschauer sind nach offizieller Zählung im Mönchengladbacher Borussia-Park. Das Topspiel der Bundesliga gegen Dortmund findet vor vollem Haus statt. Auch in den anderen Stadien wird an diesem Samstag noch gekickt und gejubelt, als sei nicht allzu viel geschehen. Am Donnerstag, zwei Tage zuvor, hat Christian Drosten, der Chefvirologe der Charité, erstmals empfohlen, auch hierzulande Fußballspiele ohne Publikum auszutragen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen – zum Schutz der gesundheitlich Schwächeren und Älteren. Ihm selbst, sagt Drosten, bedeute Fußball nichts. Aber er weiß: Sehr vielen Menschen sehr viel. Weshalb er auch davon ausgeht, dass seine Botschaft in der Politik nicht so schnell ankommen werde. Drosten behält Recht.