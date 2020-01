Poker um Bundesliga-Rechte : „Die Sportschau steht nicht unter Naturschutz“

Jessy Wellmer ist eine Moderatorin der Bundesliga-Sportschau am Samstag in der ARD und auch das „Sportschau Thema“ im WDR. Bild: pa/obs WDR/Herby Sachs

Karl-Heinz Rummenigge erhöht im TV-Milliardenpoker den Druck, doch Christian Seifert bleibt cool. „Am Ende wird man an Zahlen gemessen. Aber ich setze mir keine Umsatzziele“, konterte DFL-Boss Seifert am Dienstag den wenige Stunden zuvor geäußerten Anspruch von Bayern-Boss Rummenigge, der „noch einen Schritt nach oben“ sehen möchte. Klar ist bereits, dass es weiterhin eine zeitnahe Berichterstattung im frei empfangbaren Fernsehen geben wird.

Kurz vor der Ausschreibung der Medienrechte am Profifußball für die Spielzeiten von 2021/22 bis 2024/25 kommt die Deutsche Fußball Liga (DFL) damit den Vorgaben des Bundeskartellamts nach. Ob die Spielberichte auch zukünftig in der ARD-Sportschau zu sehen sein werden, liegt allerdings nicht in der Hand der DFL.

„Im Gegensatz zur Mops-Fledermaus steht die Sportschau nicht unter Naturschutz“, sagte Seifert beim Deutschen Medienkongress in Frankfurt/Main: „Wir schreiben die zeitnahe Highlight-Berichterstattung aus, die es immer geben wird – auch wegen der gesellschaftlichen Relevanz. Es ist aber nicht unsere Entscheidung, ob es bei der Sportschau oder auch dem Sportstudio bleibt. Wir sind sehr zufrieden mit der Sportschau. Die Marke hat unserer Meinung nach sogar deutlich mehr Potential.“

Laut Seifert wird es bei den Live-Übertragungen der Bundesliga vier Rechtepakete geben. Dazu kommen zwei Pakete für die zweite Liga, ein Paket mit neun Live-Partien für das Free-TV und sieben Pakete für die Höhepunkt-Spielberichte. Mit Blick auf die Bundesliga hatte zuletzt bereits die Frankfurter Allgemeine Zeitung die vier Live-Pakete benannt: 1. Alle Spiele in der Konferenz. 2. Die Einzelspiele am Samstagnachmittag. 3. Die Partie am Samstagabend. 4. Die einzelnen Begegnungen am Freitagabend und am Sonntag.

Wer welche Rechte bekommt, entscheiden auch die Vorgaben des Kartellamts. Es muss mindestens eines der vier Bundesliga-Pakte an einen Pay-TV-Sender mit Satelliten- und Kabelnetzzugang gegeben werden, sollten Streamingdienste die höchsten Gebote abgeben. Umgekehrt sollen zwei Pakete für Streamingdienste zugänglich sein, falls ein „klassischer“ TV-Sender alle vier Pakete erwerben wird. Auch ein Unternehmen kann alle Rechte kaufen. In diesem Fall muss „nur“ dafür gesorgt sein, dass ein weiterer Anbieter gleichzeitig zumindest einen Teil der Spiele übertragen kann.

Die Ausschreibung wird im Februar starten, bis zum Mai sollen die Verträge unter Dach und Fach sein. Derzeit kassiert der Profifußball 1,2 Milliarden Euro pro Saison aus den nationalen Rechten (inklusive Zusammenfassungen im Free-TV), dazu kommen ein paar hundert Millionen aus der ganzen Welt.

Nun soll es nach dem Willen der Klubs noch mehr werden – obwohl Seifert angekündigt hat, dass er den Fans nicht mehr als zwei Abos zumuten möchte. Als mögliche Interessenten an den Live-Übertragungen gelten neben den bisherigen Rechte-Inhabern Sky und DAZN auch Amazon, Netflix und die Deutsche Telekom. Selbst Apple, Disney und Google werden gehandelt.

Rummenigge hatte sich auf dem Sportbusiness-Kongress Spobis in Düsseldorf mit Blick auf höhere Einnahmen optimistisch gezeigt. Falls der Umsatz aber nicht gesteigert werden sollte, würde Seifert „es nicht so sehen“, dass die Ziele verfehlt worden wären: „Wer wie viel investieren will, entscheide nicht ich.“