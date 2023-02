Was ist dran an Frankfurts Schwäche gegen Schwächere?

Es ranken sich um jeden Bundesligaklub Legenden und Parolen. Bei der Frankfurter Eintracht, der launischen Diva vom Main, geht die Sage, dass sich die Mannschaft regelmäßig gegen abstiegsgefährdete Teams um die Chance bringt, in der Saisonendabrechnung weiter vorne abzuschließen. Schon zu den glorreichen Zeiten eines Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein und Bernd Nickel fürchteten die Fans mehr die Begegnungen mit schwächeren Teams als die Duelle mit den großen. Und das Trauma von Rostock, als die Frankfurter im Mai 1992 am letzten Spieltag gegen das schon abgestiegene Hansa Rostock die sicher geglaubte deutsche Meisterschaft aus der Hand gaben, wird nie aus den Köpfen der Eintracht-Anhänger gelöscht werden.

Und so ist es kein Wunder, dass in diesen Tagen vor der Auseinandersetzung mit Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr, im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky) in den Foren und anderen sozialen Medien viele Unkenrufe zu finden sind, in denen bezweifelt wird, dass die Eintracht ihre mit dem 1:1 bei Tabellenführer Bayern selbst gegebene Steilvorlage mit einem Sieg über den Vorletzten zu einem Volltreffer nutzen wird.

Sind diese Befürchtungen berechtigt? Haben Eintracht-Teams eine notorische Schwäche gegen Schwächere? Die Antwort lautet: In letzter Zeit schon. Wir haben alle Bundesliga-Begegnungen des hessischen Klubs seit der Saison 2016/17 gegen Mannschaften untersucht, die zum Zeitpunkt des Duells auf einem Abstiegs- oder dem Relegationsplatz standen.

Gefühlt unbefriedigend

Dabei wurden nur Partien nach dem fünften Spieltag herangezogen, weil die Tabellenposition zu einem ganz frühen Zeitpunkt der Saison noch kaum Aussagekraft über die Qualität der Mannschaften hat. Die Spielzeit 2016/17 wählten wir als Startschuss der Erhebung, da damals der Aufstieg der Hessen in der Bundesliga-Hierarchie begann, zuvor war die Eintracht selbst ein natürlicher Abstiegskandidat.

Jede Statistik ist mit Vorsicht zu genießen, da die nackten Zahlen nichts über die Begleitumstände erzählen, unter denen sie zustande kamen. So klingt die Bilanz der Eintracht in der Saison 21/22 gegen Greuther Fürth, das am Ende mit nur 18 Punkten abstieg, ganz in Ordnung – ein Sieg, ein Unentschieden. Aber hinter den vier Punkten verbergen sich zwei schauerliche Leistungen der Frankfurter. Borrés Siegtreffer zum 2:1 in Fürth fiel glücklich in der Nachspielzeit, zuhause stümperte die Eintracht ein 0:0 zusammen.

Zusammen mit dem 3:2-Erfolg am 21. Spieltag in Stuttgart (17.) und dem 4:1 am 25. Spieltag bei Hertha BSC ergibt das für diese Saison ein insgesamt positives Fazit der Eintracht gegen Vereine auf den Abstiegsplätzen. Und doch war es gefühlt unbefriedigend für die Fans, weil die 0:2-Heimniederlage am 20. Spieltag gegen Bielefeld (16.) stärker im Gedächtnis blieb und auch ein 1:1 in Augsburg (16.) als Ärgernis gewertet wurde. Wobei wir schon bei einem Kernpunkt der Betrachtung und einem Auslöser des Aberglaubens der Fans angelangt wären: Unerwartet negative Ergebnisse bleiben viel stärker in der kollektiven Erinnerung als die erwartbar positiven.

In den ersten drei Spielzeiten des Vergleichszeitraums kann jedoch in keiner Weise von einer Schwäche der Eintracht gegen Schwächere gesprochen werden, im Gegenteil. Die Frankfurter präsentierten sich besonders konzentriert gegen die Kellerkinder der Liga. 14 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage holte die Eintracht von Sommer 2016 bis Frühjahr 2019 gegen die Klubs auf den Abstiegsrängen. In der Saison 2016/17 verlor die Eintracht am 21. Spieltag zuhause 0:2 gegen Ingolstadt (17.) und spielte vier Wochen später 0:0 gegen den HSV (16.) 0:0 in der Arena im Stadtwald. Ansonsten gab es zuverlässig drei Punkte, mal auf die spektakuläre Art und Weise (7:1 gegen Düsseldorf), mal unspektakulär.

Danach änderte sich jedoch das Bild gravierend. Seitdem die Eintracht Europa als ihre natürliche Heimat ansieht, hat sich die Bilanz gegen die nationale Konkurrenz auf den billigen Plätzen deutlich verschlechtert. Von Sommer 2019 bis heute erspielten sich die Frankfurter nur noch acht Erfolge gegen Teams auf den Abstiegsrängen – bei drei Unentschieden und sechs Niederlagen.

Dabei verspielte die Eintracht 2019/20 zwischen dem 16. und 20. Spieltag alle Chancen auf eine Bundesliga-Platzierung für die nächsten internationalen Wettbewerbe durch den Gewinn von gerade mal einem Punkt gegen Köln (17.), Paderborn (18.) und Düsseldorf (18.). Extrem verstörend war das 3:4 gegen die lange als Absteiger feststehenden Schalker am 33. Spieltag der Saison 20/21, wodurch die Champions-League-Chancen verspielt wurden.

In der aktuellen Spielzeit wurden die Fans durch das 0:1 zuhause gegen zu diesem Zeitpunkt indisponierte Wolfsburger (17.) und das 0:3 gegen den damaligen Tabellenletzten VfL Bochum genervt. Der Start ins neue Jahr glückte zwar ergebnistechnisch gegen Schalke (3:0), aber die Leistung gegen das angeschlagene Schlusslicht, war eher bescheiden. Es ist nicht wegzudiskutieren: Die Eintracht tut sich seit Sommer 2019 verhältnismäßig schwer gegen die Abstiegskandidaten, allerdings ohne von einer schwarzen Serie sprechen zu müssen.

In den letzten zweieinhalb Jahren holten die Frankfurter in allen 179 Bundesligapartien einen Punkteschnitt von 1,49 Zählern pro Begegnung. Die Durchschnittsausbeute gegen die Kellerkinder war in 17 Auseinandersetzungen mit 1,59 um einen Zehntelpunkt besser. Unangemessen wenig, könnte man sagen. Aber die Quote sollte kein Grund für die Eintracht-Fans sein, vor dem Spiel gegen die Hertha heute Nachmittag defätistisch zu sein.