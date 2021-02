Torjäger der Eintracht : Ein Tor kommt bei Silva selten allein

Schöne Aussichten: 16 Tore in 18 Spielen – In der Eintracht-Historie hat es keinen Stürmer gegeben, der ähnlich erfolgreich wie jetzt Silva gewesen ist. Bild: dpa

Er macht es mit rechts, er macht es mit links – und er macht es natürlich auch mit dem Kopf: André Silva schießt Tore nach Belieben. So viele wie noch nie zuvor, seit er vor eineinhalb Jahren aus Mailand nach Frankfurt gekommen ist, um mitzuhelfen, die Eintracht auf ein neues Niveau zu heben. Dies ist dem 25 Jahre alten Portugiesen in dieser Bundesligasaison bislang vorzüglich gelungen. 16 Tore in 18 Spielen sind fast das Beste, was die Liga zu bieten hat. Einzig Weltfußballspieler Robert Lewandowski, der alte und mutmaßlich neue Torschützenkönig, liegt ihm mit 24 Treffern ein Stück weit voraus.

André Silva hat sich durch seine stürmische Art den Ruf erworben, so etwas wie eine Lebensversicherung für die Eintracht zu sein. Dank seiner Gefährlichkeit hat es die Mannschaft der Stunde, die eigentlich die Mannschaft der vergangenen zwei Monate ist, geschafft, sich im Ranking der besten deutschen Fußballmannschaften Stück für Stück zu verbessern. Tabellenvierter ist das Team von Trainer Adi Hütter mit 33 Punkten schon – und sogar der Sprung auf Platz drei ist möglich.