Leipziger Bundesliga-Torjäger : Timo Werner und die Kraft der Ruhe

Timo Werner meldet sich im Kampf um die Torjägerkrone zurück. Nach drei Toren in Mainz fehlen nur noch drei auf Robert Lewandowski. Vor allem aber hat Leipzig seinen Sieggaranten wieder – und dem könnte die Stille in den Stadien zugutekommen.

Nach Timo Werners drittem Streich beim 5:0-Sieg von RB Leipzig bei Mainz 05 am Sonntagnachmittag brauchten sogar einige seiner Mitspieler einen kurzen Moment, um den Treffer wahrzunehmen. Der 24 Jahre alte Stürmer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft lupfte den Ball nach einem langen Pass von Yussuf Poulsen und einem typischen Werner-Sprint so beiläufig am Mainzer Torhüter Florian Müller vorbei ins Netz, dass die nahezu geschlossen noch in der eigenen Hälfte weilenden Mitspieler den Torerfolg erst gar nicht realisierten.

Es fehlen derzeit eben auch die Zuschauerreaktionen, die bei der Wahrnehmung helfen. So brandete erst verspätet der vergleichbar zarte Jubel der Leipziger Mannschaft auf. Und dann beglückwünschten die Mitspieler doch noch der Reihe nach ihren Torjäger vom Dienst, der gegen die Mainzer wie schon beim 8:0-Hinspielsieg dreimal erfolgreich war.