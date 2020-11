Fußball-Bundesliga : Streich bedient nach Freiburg-Patzern

Bayer 04 Leverkusen hat seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga am Sonntagnachmittag fortgesetzt. Mit dem 4:2 in Freiburg gelang den Rheinländern ihr dritten Sieg nacheinander und der Sprung zurück auf Platz vier. In einem sehenswerten Duell mit dem mäßig in die Saison gestarteten Sport-Club war der Argentinier Lucas Alario der Mann des Tages, da er nach dem 0:1-Rückstand durch Hölers frühes Tor (3. Minute) die Partie mit zwei Treffern (29./42.) drehte. Amiri erhöhte den Vorsprung auf 3:1 (64.), ehe der eingewechselte Petersen (74.) in diesem turbulenten Spiel auf 2:3 verkürzen konnte. Tahs Treffer zum 4:2 für Bayer (77.) rückte die Verhältnisse endgültig gerade.

„Es ist immer ein bisschen enttäuschend, wenn man als Verlierer vom Platz geht. Sechs Punkte aus sechs Spielen, das haben wir uns anders vorgestellt. Wir schlucken zu viele Gegentore“, sagte Petersen nach dem Schlusspfiff sichtlich enttäuscht bei Sky.

Der SC Freiburg, in dieser Saison noch ohne Heimsieg, setzte in den ersten 25 Minuten die kräftigeren Akzente und schoss schon früh das 1:0 durch den wuchtigen Mittelstürmer Höler. Ein Treffer, der die Südbadener sichtlich beflügelte. Als Schiedsrichter Cortus dem Bayer-Innenverteidiger Sven Bender wegen einer „Notbremse“ an Höler die Rote Karte zeigte (21.), schien sich die Waage noch mehr in Richtung Sport-Club zu neigen.

Doch der Unparteiische verringerte sein Strafmaß nach Intervention des Videoassistenten und der Ansicht der Fernsehbilder auf eine Verwarnung, weil neben Bender auch dessen Abwehrkollege Tapsoba zur Stelle gewesen wäre und das Foul knapp vor der 16-Meter-Linie deshalb nicht den für einen Platzverweis notwendigen Tatbestand der Vereitelung einer klaren Torchance erfüllte.

Das kollektive Aufatmen der Rheinländer weckte die Lebensgeister in der derzeit national wie international vollbeschäftigten Mannschaft von Trainer Peter Bosz, der sich mehrmals lautstark am Seitenrand bemerkbar machte – wie auch sein Freiburger Kollege Streich. Es schlugen die großen Minuten des Argentiniers Lucas Alario, der das Spiel binnen dreizehn Minuten drehte. Zunächst erlief er einen misslungenen Rückpass des Freiburger Mittelfeldspielers Höfler reaktionsschnell und ließ sich bei seinem Ausgleich zum 1:1 auch nicht vom herausgeeilten Torhüter Müller nervös machen.

Von einem weiteren Patzer Höflers profitierte der 28 Jahre alte Südamerikaner kurz vor dem Seitenwechsel, als er zum Endabnehmer einer Kombination über Wirtz und Lars Bender wurde und den Ball mit der Überzeugung eines geübten Torjägers ins Netz drosch. Mit nun fünf Saisontreffern steht der in der vorigen Saison nur sporadisch eingesetzte Alario als Dritter der Bundesliga-Torschützenliste auf einer Stufe mit dem Dortmunder Jungstar Erling Haaland. Nach der Pause ging das muntere Toreschießen weiter. Amiri und Tah trafen für Leverkusen, Petersen für Freiburg.

