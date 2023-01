Fragen zum Bundesliga-Start : Kinetik des Kickens

In der Fußball-Bundesliga sollen die Profis dynamisch agieren. Doch alles dreht sich um die Statik des Spiels. Wie um Himmels willen ist der Begriff in die Sportwelt gekommen?

Immer in Bewegung bleiben, dann klappt’s auch mit dem Tore schießen. Mit Statik hat das dann freilich wenig zu tun. Bild: AP

Die Statik ist gewaltig ins Gerede gekommen, und das macht uns ganz kirre. Das fängt schon frühmorgens an, wenn sich mit dem Aufstehen die Statik des Tages ändert, und setzt sich fort mit dem Weg zur Arbeit, wenn die Work-Life-Statik kippt, und alles erreicht den Höhepunkt an Wochenenden wie diesem, wenn die Fußball-Bundesliga weitergeht und – jetzt kommen wir zum Kern – sich wieder alles nur noch um die Statik des Spiels dreht.

Aufstellungen, Umstellungen, Abwehrfehler, Tore – alles soll dazu führen, die Statik des Spiels zu verändern. Wie um Himmels willen ist der Begriff in die Sportwelt gekommen, warum in Herrgottsnamen wird er so inflationär verwendet, und weshalb stellt ihn niemand infrage?

Statik definiert sich als Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an ruhenden Körpern. Doch Fußballerkörper sind von Natur aus weder starr, noch bewegen sie sich so gleichförmig, dass sie sich in ihrer Wirkung aufheben. Dynamisch sollen sie sein!

Sind sie behäbig, wirkt das Spiel statisch, was nicht gut ist und den Beteiligten zu Recht vorgeworfen wird. Die „Bewegung von Körpern samt den einwirkenden Kräften“ lehrt die Kinetik. Sollte man also nicht vielmehr die Kinetik des Kickens loben?