Bundesliga ohne Zuschauer : Die Geisterspiele gehen in die Verlängerung

Die Tore der Fußball-Bundesliga bleiben geschlossen. Wenn am 18. September die neue Saison beginnt, dürfen weiterhin keine Zuschauer in die Stadien. Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen als nicht möglich angesehen werden, sind bis Ende des Jahres 2020 untersagt. Das hat die Konferenz der Bundeskanzlerin mit den 16 Ministerpräsidenten am Donnerstag entschieden. Eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien soll bis Ende Oktober eine Allgemeinverfügung für Sportveranstaltungen entwickeln, die Grundlage dafür sein könnte, dass Fußball mit einer gewissen Anzahl von Zuschauern danach wieder stattfinden kann, womöglich auch andere Sportarten. Doch bis zum 31. Oktober sind Fußballspiele in Deutschland weiterhin nur als Geisterspiele möglich. Betroffen davon sind im Fußball die ersten sechs Spieltage der ersten und zweiten Liga.

Michael Horeni Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

In der Beschlussvorlage für die Konferenz hieß es, das bisher schon auf Ende Oktober begrenzte Verbot von Großveranstaltungen solle bis mindestens 31. Dezember 2020 verlängert werden. So kam es. Im Ergebnis der Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder wird unter Punkt 14 nun wörtlich festgehalten: „Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich ist, sollen mindestens bis Ende Dezember 2020 nicht stattfinden.“ Aber genau diese Voraussetzungen glauben die Bundesligaklubs mit ihrem Konzept erfüllen zu können. Dennoch hat diese Variante auf die Fußball-Bundesliga am Donnerstag keine Anwendung gefunden.