Bundesliga in Corona-Krise : Der 9. Mai wäre ein Frühstart

In der (Fach-)Öffentlichkeit und in der Politik ist die Debatte in vollem Gange, ob die ersten Lockerungen nach dem Lockdown das falsche, womöglich ein folgenschweres Signal gewesen sein könnten – mit dem düsteren Szenario einer zweiten, heftigeren Welle und einem neuen Lockdown am Horizont. Am Donnerstag äußerte die Bundeskanzlerin ihre Sorge, dass es mit den Lockerungen zu „forsch“ zugehe.