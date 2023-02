Den Glauben an den Fußballgott haben sie schon lange verloren beim FC Schalke 04. Der große Rudi Assauer persönlich hat der königsblauen Fangemeinde als Manager nach der dramatisch verpassten Meisterschaft im Jahr 2001 diese besondere Form des Atheismus angeordnet. Und dennoch scheinen auch heute manchmal irgendwelche höheren Kräfte im Spiel zu sein, wenn die Fußballer dieses Klubs ihre ganz speziellen Dramen aufführen.

Wie beim überlebenswichtigen 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart am Samstagabend, der nicht nur in einer betörenden Stadion­atmosphäre ausgetragen wurde. In der Geschichte des Abends schwang eine feine Ironie mit, als sei irgendein kreativer Geist im Spiel.

Bundesliga Liveticker

Wochenlang war den Schalkern kein einziger Treffer gelungen, der Mangel an Stürmertalent und -qualität war ein Dauerthema in Gelsenkirchen. Und nun schoss Marius Bülter ein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0, das komplizierter war als jeder andere Treffer, der an diesem Bundesligasamstag erzielt worden ist: ein kunstvoller Schuss mit der Hacke in die lange Ecke, der in seiner Schönheit auch noch verblüffend schlicht wirkte.

Die Grenzen des Erträglichen

Zudem verfolgte Ralf Fährmann im Schalker Tor den Vorsatz, nach zuvor vier Duellen, die 0:0 endeten, den Mythos der eigenen Unüberwindbarkeit aufrechtzuerhalten. Bis ihm ein vollkommen harmloser Ball zum 2:1 durch die Beine flutschte; neutrale Zuschauer konnten nur lachen. Für alle Schalker wurde die Schlussphase der Partie zu einem Showdown, dessen Nervenkitzel die Grenzen des Erträglichen erreichte.

All die Schalker Hoffnungen, Ängste, Schwächen und Stärken wurden nach Borna Sosas Anschlusstor wie unter einem Brennglas sichtbar, bevor am Ende eine große Botschaft stand: Nichts ist verlässlich, alles ist möglich an diesem verrückten Fußballstandort, auch der Klassenverbleib. „Die Nummer eins im Pott sind wir“ sangen die Fans und trieben das Spiel mit den Widersprüchen so auf die Spitze; schließlich hatte der Erzrivale Borussia Dortmund drei Stunden zuvor durch einen Sieg gegen bei der TSG Hoffenheim den ersten Tabellenplatz erobert, und Schalke ist weiterhin Tabellenletzter hinter dem VfL Bochum.

Bundesliga Aktuelle Tabelle

Aber die üblichen Bewertungsmechanismen sind unter dem Einfluss der Magie, die auch der Stuttgarter Sosa gespürt hatte, erst mal irrelevant. „Es gibt vielleicht ein bisschen Angst, weil die Atmosphäre war sehr, sehr stark“, sagte der Kroate, und VfB-Torhüter Fabian Bredlow erklärte: „Die haben uns den Schneid abgekauft, die waren einfach giftiger als wir, die waren griffiger, die sind mit einer ganz anderen Intensität angelaufen.“

Spezielle Verbindung mit den Fans

Das war die Übersetzung der Schalker Erfolgskräfte in die Fußballsprache. Tatsächlich war der Energieunterschied vor allen Dingen in der ersten Halbzeit spektakulär in diesem Abstiegsduell. „Da ist was entstanden“, sagte Bülter und meinte nicht nur die stark verbesserte fußballerische Qualität, die viel mit den Fähigkeiten des Innenverteidigers Moritz Jenz zu tun hat, der im Winter von Celtic Glasgow ausgeliehen wurde. Und mit der Rückkehr von Rodrigo Zalazar sowie der Formstärke von Alex Kral, die alle spüren, dass sie die Saison hier nicht irgendwie zu Ende spielen können, wie das in Hoffenheim oder Augsburg möglich wäre.

Es gibt diese spezielle Verbindung mit den Fans, die nach einer erschütternden 1:6-Niederlage gegen RB Leipzig aggressiv Einsatz und Hingabe verlangt hatten und die Spieler damit offenbar erreicht haben. Das Team müsse gar nicht besonders toll Fußball spielen, aber „jedem Gegner zumindest den scheiß Rasen kaputt“ treten, hatte ein Redner aus dem Kreis der Ultras damals gefordert.

Nach diesem Sieg wurde abermals eine fordernde Rede gehalten, schließlich stehen zwei Revierderbys bevor. Diese Form des Austauschs ist eine Gratwanderung, weil es noch gar nicht lange her ist, dass die Spieler nach dem Abstieg 2021 von Leuten aus dem Fanumfeld durch die Arena gejagt und sogar geschlagen worden sein sollen. Aber im Moment funktioniert die Verbindung. „Es ist jetzt so, dass wir uns in eine gute Ausgangsposition gebracht haben“, sagte Trainer Thomas Reis.

Die Angst, etwas zu verlieren

Am kommenden Samstag können die Schalker im kleinen Derby beim VfL Bochum aus eigener Kraft am Konkurrenten aus der Nachbarstadt vorbeiziehen, bevor in der Woche danach der BVB in Gelsenkirchen zu Gast sein wird. Es kann als sicher gelten, dass diese vibrierende Energie, die gegen den VfB Stuttgart unter dem geschlossenen Dach der Fußballhalle entstand, abermals wirksam werden wird. Die Mannschaft habe „das Herz auf dem Platz gelassen“, sagte Fährmann, „jeder der im Stadion war, hat heute eine Gänsehaut bekommen“.

Mehr zum Thema 1/

Inzwischen hat die kleine Erfolgsserie mit nun fünf Partien ohne Niederlage auch das Selbstvertrauen gestärkt, „Die letzten Wochen geben uns extrem Kraft“, sagte Mittelfeldspieler Tom Krauß, und tatsächlich agieren die Schalker fußballerisch wieder auf Augenhöhe mit der Konkurrenz. Allerdings, und das hat die Partie gegen den VfB auch gezeigt, hat die enorme Emotionalität im Klub eine Schattenseite. Als die Mannschaft nach dem Anschlusstor „mal wieder im Kopf hatte, etwas verlieren zu können“, seien Mut und Souveränität verloren gegangen, sagte Reis. Und das wird dem Team wahrscheinlich noch öfter passieren während der kommenden Wochen.