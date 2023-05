Am Ende musste der Schiedsrichter Sascha Stegemann seiner eigenen Entscheidung widersprechen. Er schaute sich die Situation mit Karim Adeyemi, dem Stürmer aus Dortmund, im Anschluss an das Spiel an und sagte dann: „Wenn ich die Bilder mit den entsprechenden Kameraperspektiven sehe, muss man klar konstatieren, dass es einen Strafstoß hätte geben müssen.“ In der Live-Situation hatten aber weder er noch der Video Assistant Referee (VAR) gesehen, dass Adeyemi seinen Gegenspieler Jesper Lindstrøm gefoult hatte. So spielte Dortmund 2:1 gegen Frankfurt.

Das war am zwölften Spieltag.