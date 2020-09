Krise beim Bundesliga-Klub : Schalke 04 und die lange Tortur

Aktualisiert am

Ganz unfallfrei hat der FC Schalke 04 auch die Tage nach dem demütigenden 0:8 bei Bayern München nicht überstanden. Für den Mittwochmittag war eine Gesprächsrunde für Journalisten angekündigt worden, im ersten Teil des Talks sollte der in der Vorwoche von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Stürmer Gonçalo Paciência vorgestellt werden. Auch Sportvorstand Jochen Schneider war dabei und berichtete von angenehmen Verhandlungen mit den Frankfurtern. Zudem war „ein Teil zwei zu allgemeinen Fragen“ geplant, doch als die eingeloggten Reporter auf diese Möglichkeit zum Gespräch mit Schneider über die Gesamtlage auf Schalke und über den angeschlagenen Trainer David Wagner warteten, war das Meeting abrupt zu Ende.

Zu diesen Themen sei alles gesagt, hieß es zunächst, erst nach Intervention der verdutzten Reporter wurde am Nachmittag doch noch eine weitere Runde mit Schneider organisiert. Paciência hatte zuvor voller Pathos erklärt, er werde „Tore schießen“ und sein „Leben für das Team geben“. Das Schöne am Fußball sei doch: „Es gibt immer nach ein paar Tagen die Chance, ein anderes Gesicht zu zeigen.“ Aber ganz so einfach wird das auf Schalke nicht sein nach inzwischen 17 Bundesligaspielen ohne Sieg. Er selbst beschäftige sich nicht allein mit dem Trainer, sagte Schneider, als er schließlich wieder online war. „Die Kernfrage“ sei vielmehr, ob es gemeinsam gelinge, „den Karren, der nach der Rückrunde der vorigen Saison im Dreck steckt, da wieder rauszuholen“.