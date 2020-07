Aktualisiert am

„Eine Zäsur“ : Schalke 04 kündigt massive Einsparungen an

Die Verantwortlichen des FC Schalke 04 haben sich am Tag nach dem Rücktritt von Aufsichtsratschef Clemens Tönnies demütig gezeigt und „massive Einsparungen“ angekündigt. „Der heutige Tag ist eine Zäsur für den FC Schalke 04. Ein ’Weiter so’ wird es und kann es nicht geben“, sagte Marketing-Vorstand Alexander Jobst während einer Pressekonferenz am Mittwoch. „In den vergangenen Monaten hat Schalke 04 in der Öffentlichkeit ein miserables Bild abgegeben. Wir haben Fehler gemacht, für die wir uns entschuldigen müssen.“

Damit meinte Jobst zum einen die enorm schwache sportliche Rückrunde, die das Team von Trainer David Wagner auf Platz zwölf beendet hatte, und zum anderen die Fehltritte in der Öffentlichkeitsarbeit unter anderem bei zwischenzeitlich geforderten Härtefallanträgen bei Ticketrückerstattungen. „Die Verantwortung tragen wir, der Vorstand, und wir müssen tunlichst dafür Sorge tragen, dass diese Dinge nicht mehr passieren. Wir wissen, dass wir sehr viel Vertrauen und Glaubwürdigkeit verspielt haben.“

Der finanziell ohnehin angeschlagene Verein habe durch die Corona-Krise weitere hohe Verluste hinnehmen müssen. Um Schalke „mit wirtschaftlicher Vernunft in die Zukunft“ führen zu können, werde beim Personaletat und bei nicht notwendigen Investitionen „die Stopptaste“ gedrückt. Deshalb sei es auch notwendig, die sportlichen Ziele für die kommenden „ein, zwei, vielleicht auch drei“ Spielzeiten anzupassen, sagte Jobst. Das Erreichen des Europapokals sei kein Thema mehr.

Schweigen zu Landesbürgschaft

Eine Gehaltsobergrenze bei 2,5 Millionen Euro bestätigten Jobst und Sportchef Jochen Schneider zunächst nicht direkt. Beide sprachen aber von deutlichen Budgetkürzungen auch im Profi-Bereich. „Wir müssen uns Richtlinien auferlegen, an die wir uns halten“, sagte Schneider, der zudem bestätigte, dass mit der Mannschaft Ende Juli über einen weiteren Teilverzicht auf Gehalt gesprochen wird. „Wir kommen nicht umhin, den Kompromiss zu erzielen“, sagte er.

Bei der Frage nach der vermeintlichen NRW-Landesbürgschaft für einen Bankkredit bis zu 40 Millionen Euro wurde auf die „Geheimhaltungspflicht“ verwiesen. „Wir unterliegen der Geheimhaltungsfrist, und der kommen wir selbstverständlich nach. Wir werden dann kommunizieren, wenn wir Fakten geschaffen haben“, sagte Marketingvorstand Alexander Jobst am Mittwoch. Zuerst hatte das Handelsblatt von einem 40-Millionen-Euro-Volumen berichtet. Schalke hatte das Geschäftsjahr 2019 mit Verbindlichkeiten von insgesamt 197 Millionen Euro abgeschlossen. Eine Ausgliederung des Profi-Bereichs sei dennoch aktuell kein Thema.

Der mächtige Aufsichtsratsboss Tönnies war am Dienstag nach massiver Proteste der eigenen Fans und dem Corona-Skandal in seinem Fleisch-Unternehmen zurückgetreten.

Wagner bleibt im Sattel

Trotz der Horrorserie von 16 Spielen ohne Sieg bleibt David Wagner wie erwartet Trainer. Das bestätigte Sportvorstand Jochen Schneider während der Pressekonferenz. Die Königsblauen waren in der Rückrunde vom fünften auf den zwölften Tabellenplatz abgestürzt. Wagner, seit einem Jahr als Chefcoach auf Schalke, hatte immer wieder die zahlreichen Verletzten als Grund für die sportliche Krise angeführt.

„Wir werden aus der Situation wieder rauskommen“, versicherte Schneider. Man habe ein stabiles Fundament. Natürlich habe man sich aber auch "Gedanken gemacht, was uns in diese Situation gebracht hat. Wir müssen drüber sprechen, was lief nicht gut und wo wir den Hebel ansetzen müssen". Schneider, der den Schalker Uefa-Cup-Sieger von 1997 als seinen Wunschtrainer verpflichtet hatte, gab Wagner bereits Ende Mai eine Jobgarantie. Der Vertrag des 48-jährigen Wagner läuft bis 2022.

„Wir haben die Saison mit zwei verschiedenen Mannschaft gespielt“, sagte Wagner. „Ich bin der sportlich Verantwortliche, und zwar für beide Phasen.“

Als Konsequenz aus der Verletztenmisere in der abgelaufenen Saison wird das Athletik- und Rehateam fast komplett ausgetauscht. Dafür kehrt Werner Leuthard zurück, der bereits unter dem früheren Trainer Felix Magath auf Schalke tätig gewesen war. Leuthard wird Leiter der Abteilung Reha/Athletik. „Er wird uns mit seiner Persönlichkeit guttun“, sagte Schneider.